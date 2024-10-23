楊洋身高輸男配角被嘲　放棄Chok樣演技大躍進

內地男神楊洋忙於拍攝新劇《雨霖鈴》，扮演展昭的他於片場內經常與扮演白玉堂、憑劇集《一念關山》人氣飆升的方逸倫同框，二人對打之餘又被拍得方逸倫為他療傷的畫面，關係可謂又愛又恨。出道以來多次化身「古裝男」的楊洋，以往一直被讚扮相帥氣，想不到今次卻被指無論身高及氣勢都慘輸給方逸倫，引發兩方粉絲舌戰，引發網民熱議。

據悉，楊洋官宣自己身高達180厘米，與身高184厘米的方逸倫僅相差「4厘米的距離」，不過近日不少路透短片及相片都發現他足足矮了一個頭，情況相當不合理。有指劇組為此在造型方面作出微調，調控兩人的綁髮位置，造成身高拉近的視覺錯覺，更有網友質疑楊洋在穿增高鞋，望身高落差再沒之前那麼誇張。

另外，楊洋最新武打戲畫面曝光，只見他在保護身旁的小演員，對着一群歹徒拚命揮刀，敵眾我寡重傷吐血，最終他以劍撐地，眼神露出幾分哀戚，卻又努力邊吐血邊寬慰小演員，畫面相當虐心。有戲迷形容今次有別於以往，楊洋搣甩chok樣，甘願演出「被打至重傷狼狽的一幕」，獲不少人認同他於演技上來了一次大躍進，紛紛表示期待《雨》劇早日播出。