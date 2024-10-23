出差有艷遇　玩到腳仔軟

被公司派去外地出差，對某啲男士嚟講係一大喜訊，事關可攞正牌遠離老闆同老婆嘅監管，盡情滾番夠本！之但係唔係人人有機會出差，所以日本AV界有所謂單身赴任系列，劇情離不開男主角喺出差過程發生嘅艷遇，荒唐程度令人咋舌，絕對可以滿足男觀眾嘅幻想與慾望！

酒後亂性

由BeFree出品嘅《被一個F奶騎乘位癡女誘惑》，講述阿明被公司派去其他縣市工作，初時人生路不熟，好彩之後識到同樣係一個人住嘅鄰居宮西光，仲要愈傾愈投契。某個晚上，呢位OL邀請阿明返屋企飲酒，勢估唔到佢飲大兩杯之後，判若兩人，變得又姣又豪放，仲話熱到要剝咗件外衣，露出一副波大腰幼嘅好身材！阿明見到對方咁主動，當然唔再客氣，不斷毛手毛腳，點知條女反客為主，施展出一流騎功……自此之後，阿明嘅出差生活唔再寂寞，晚晚同靚女鄰居切磋床技！

難耐寂寞

內容：喺e-Kiss出品嘅《我被隔壁那個性慾過旺的離婚美女誘惑》，打工仔日圓去咗一個農村地區公幹，本來單身寡佬要自己做埋家務都幾閉翳，幸好遇上好鄰居美咲佳奈肯幫手打掃洗衫。某一日，日圓傾完生意返屋企，行入屋企就聽到佳奈嘅呻吟聲，原來呢位失婚少婦因為太寂寞而玩起震棒！日圓被眼前嘅香艷畫面搞到硬晒軚，而佳奈見到日圓偷睇自己，不但冇嬲嬲豬，反而將火燙嘅身體貼近對方，結果日圓被慾火沖昏頭腦，將家鄉嘅老婆仔女都忘記晒，實行同佳奈砌個你死我活，仲次次打真軍兼中出添！

無罩誘惑

內容：喺OPPAI出品嘅《那年夏天，天氣非常炎熱，女上司不小心引誘了我》，講述裕二由東北公司分部調去南方分公司公幹，對炎熱天氣唔太習慣嘅佢，一收工就要去居酒屋飲番杯冰凍啤酒。某日裕二喺前往居酒屋嘅途中，遇到女上司瀨田一花，咁啱對方又係去居酒屋消遣，於是兩人同枱暢飲。飲到得上下，一花脫去外衣，裕二發覺對方唔止大波，仲要冇戴胸圍，令佢即時產生歪念，試圖灌醉對方，又出盡花言巧語，終於將一花帶到酒店開房！自此之後，兩個人成日留喺辦公室「加班」，毋須再飲悶酒。

簡評

本仙曾經被舊東家派去外地公幹，但唔似得單身赴任作品入面嘅男主角一樣，有咁過癮嘅經歷。今次介紹嘅3部作品入面，本仙最鍾意美咲佳奈主演嘅《我被隔壁那個性慾過旺的離婚美女誘惑》，原因係女主角嘅農婦扮相入型入格，外表溫文，但喺床上就一反常態，變到饑渴過人，令作品精彩萬分！