AL從影以來最迷茫一次：好多時都唔知要做咩

人氣男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）一直工作繁忙，今年他嘗試放慢腳步，讓工作生活取得平衡，他並將這個生活體驗融入新歌《致我》中，希望樂迷跟他一同感受那份寧靜美，不過他就因為拍攝歌曲的MV，令自己陷入前所未有的迷茫中。

繼年初推出的《MY LIFE》請來周耀輝填詞後，新歌再接再厲邀請對方寫歌，Anson Lo表示：「靈感源自我行山或者去沙灘休息，之前喺social media都有分享一啲我去沙灘嘅經歷，年尾好想回顧一吓，就用咗沙灘嘅休息時間，作為今次歌曲主題。」指歌曲是送給自己，同時也送給樂迷，想送給每位在繁忙城市中的人，希望大家可以抖抖氣，放慢腳步，尋找寧靜和簡單的生活節奏。今年年初Anson Lo曾許下承諾，希望可以做到work life balance，他覺得自己算是做得到，他說：「因為喺工作與工作之間，花多咗時間同屋企人食飯，亦都喺放假、放break嘅日子，走上山睇吓風景行吓，令到自己內在平靜咗好多。」以前沒有行山的習慣，今年他想突破一下，發覺與大自然相處，感覺很舒服。

MV亦營造出一份恬靜氣氛，以長鏡頭拍攝無物一身輕的簡單生活，他說：「MV係講我自己喺間屋入面，自己喺一個比較沉靜鬱悶狀態，喺每次一shot落嘅畫面，後面布景會愈嚟愈少嘢，甚至後面所有傢俬最後係封晒，慢慢由一個齊全屋企變成一個好簡單，甚至乜嘢都冇晒嘅屋企，寓意最簡單生活模式，都可以好開心和平靜。」MV裏面有一幅畫，寓意男主角望住幅畫就好似去到沙灘，反映回歸大自然就是他最想要的開心時刻。

Anson Lo提到今次是拍MV以來最迷茫的一次，因為以往以跳舞為主，就算慢歌都會有故事情節，比較直截了當，但是今次比較有情緒和寓意，節奏亦比較慢：「我係對呢種拍攝手法好陌生，出道6年都冇試過呢種拍攝模式，就算戲劇嘅演出經驗我都好少。」鏡頭外的Anson Lo，時而傻笑時而皺眉，他坦言好多時不知道要做甚麼，大家看到一個好簡單的呈現，但其實背後花了好多時間去排練，原來工作人員會預先排演一次，然後再到Anson Lo去演，每個鏡頭最少也要排十次以上。

還有，在拍攝沙灘戶外的場景，天氣的因素增加了拍攝難度，Anson Lo表示：「沙灘嘅部分比我想像中來得複雜，因為要配合陽光走向，仲要避所有crew嘅人影，有時轉身嘅timing又唔太準，所以花嘅時間都好多，總共拍咗十幾take，當中各有少少唔同，辛苦晒所有工作人員對完美嘅追求，因為通常嚟一次NG ，都係為咗少少嘅唔同，可能想再wide啲或者想再close up多少少，大家都係想有個好啲嘅畫面。」