盤點影視界Joker　經典科幻片男星都聲演過卡通版本？

美國男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix）憑DC電影《JOKER小丑》（Joker）「小丑」一角而捧走奧斯卡金像影帝寶座，而早前他再於續集中演同一角色。過往曾有好多紅星都在電影及劇集中飾演過「小丑」，以下就是其中幾位最經典的例子。

希夫烈格憑角色首奪奧斯卡

澳洲男星希夫烈格（Heath Ledger）於2008年英國導演基斯杜化洛倫（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠—黑夜之神》（The Dark Knight）中演活「小丑」一角，只可惜影片成為他其中一部遺作。而他亦憑角色以大熱姿態獲奧斯卡最佳男配角。

謝勒力圖是「失敗的小丑」？

2016年美國男星謝勒力圖（Jared Leto）接希夫烈格棒於DC超級奸雄電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）中飾演「小丑」，雖然他為角色而下了不少苦功，但最終他未能憑角色突圍而出，最終更獲《金草莓》最佳男配角提名。之後他再在導演版的《正義聯盟》（Justice League）中再次飾演「小丑」。雖然超英角色徹底性失敗，但謝勒仍然再接再厲於2022年的《魔比煞》（Morbius）再演超級英雄漫畫奸角，可惜再受挫更獲選《金草莓》最差男主角。

積尼高遜憑「小丑」置富

在希夫與謝勒之前，「老戲骨」積尼高遜（Jack Nicholson）亦於導演添布頓（Tim Burton）1989年的《蝙蝠俠》（Batman）中飾演「小丑」，他當時更獲600萬美元（約港元）的天價片酬成為史上最高片酬演員，除了片酬之外，他亦獲影片的票房分紅以及「小丑」副產品的銷售分紅，最終該角色為他帶來共9,000萬美元（約7億港元）的收入。

Barry Keoghan成為「未來的小丑」

愛爾蘭人氣男星Barry Keoghan 2022年於《蝙蝠俠》（The Batman）中於片末出現過一場戲，他飾演一名與反派「謎語人」交談的「阿卡漢城囚犯」，雖然面目模糊，但以外形及笑聲就已知是「小丑」角色。預計Barry將於續集中出現。

「天行者」改正歸邪聲演「小丑」？

「小丑」除了於電影及劇集中出現過之外，亦於多部《蝙蝠俠》卡通片集中出現。其中1992年華納推出的《蝙蝠俠卡通糸列》（Batman the Animated Series）最受歡迎，當時華納更破天荒請到《星球大戰》（Star Wars）的經典角色「天行者」男星麥咸美（Mark Hamill）為「小丑」配音，結果帶挈麥成為往後卡通版及電玩版「小丑」的代「言」人。除了麥咸美之外，諧星Zack Galifianakis亦於2017年的動畫電影《LEGO蝙蝠俠英雄傳》（The LEGO Batman Movie）為「小丑」配音。