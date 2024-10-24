阿Sa賀歲片硬闖風波　電影公司澄清曾獲職員准許拍攝

藝人蔡卓妍（阿Sa）及張繼聰主演嘅賀歲片日前低調開鏡，不過有指團隊強行衝入中環一間美容院拍攝，店主事後於網上描述事發經過作出公審，引發風波。涉事電影公司本地製作有限公司一直未有回應事件，終喺尋日（23日）深夜於社交平台發出聲明，澄清指控，更道出事件另一版本，驚變羅生門！

對於被指店員表明不可內進後，劇組仍將拍攝用對講機放於店內門邊，及後演員進店埋位及講對白，被指攝製隊霸王硬上弓，本地製作於聲明中表示，製作單位早喺拍攝前兩星期，聯絡店舖洽商借場問題，惟價錢超出預算，只能維持在街上拍攝游走的戲份。而到正式拍攝當日，得悉劇組主要成員與該店舖負責人關係良好，便提出重新溝通，望增加成功拍攝可能性，最終得到當時在場一名職員准許，允許拍攝。

至於將對講機擺入店舖作拍攝之用，過程亦完全冇受到店員阻攔，劇組先向有相關店員示好，同時該店舖負責人之親屬亦剛好現身門外，並與劇組言談甚歡，冇提出阻止之意向。

直至劇組發現有店內職員向拍攝人員影相，劇組上前示意停止時，對方突然話從不允許劇組拍攝，事件先出現180度轉變。而事發後不久，該店舖就發出貼文指控劇組有粗暴拍攝之嫌。聲明亦表示劇組曾嘗試同店舖溝通，但一直未得到回覆，最後亦重申，劇組有多年製作經驗，若非對方允許絕不會強行拍攝，最後亦願意就是次事件引起嘅誤會道歉，並承諾會將該店舖嘅三個鏡頭刪除。