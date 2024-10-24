張敬軒豪言賣飛系統勁穩定　力敵踩界黃牛頂硬上

歌手張敬軒最近為「THE PRIME CLASSICS」巡唱第三章落力演出，不過熱向同粉絲交流嘅佢，最近成日夜麻麻上網吹水，曾表示親自「落場」大搞Fans Club嘅佢，就深陷搞演唱會飛事宜，黃牛黨更令佢大表頭痛，不過佢就講到明唔會放棄，更豪言賣飛系統勁穩定，可以「抵擋千萬次攻擊」，佢都覺得好自豪：「由我決定搞呢個Fan Club嘅第一日我就知道呢件事係唔容易嘅，如果要縮嘅話，淨係搞依家我哋網站呢個賣飛系統我已經縮咗啦🤭 我哋個系統依家穩定過出面街嗰啲多多聲，今次可以抵擋到九千幾萬次攻擊我又都覺得威嘅。」

佢表示依家連啲黃牛黨都開始入歌迷會，仲識答fans club問題搶飛，令佢自覺打擊難度愈嚟愈高：「我主要都係想我開show嘅時候大家唔使周街撲飛啫，都係嗰句，我會盡力做㗎，你哋中間好多叻人，就算冇資格嚟入職🤭都可以出謀獻策㗎，我都想學吓嘢係真嘅😘唔好嬲呀，呢個甲戍月係咁㗎，平常心平常心😘 盡做💪🏻」

最終佢搞到凌晨4點先同大家留言say good night，指今次係happy problem，自己同團隊都會聽取意見，努力改善，就好似鑽可要經過不斷打磨先會發光發亮一樣：「人同人之間，要放棄一段關係唔難，但係肯去修復同埋維繫先至係珍惜彼此嘅方法同對對方最大嘅尊重。我對自己呢幾年嘅成績係好感恩係好滿意嘅，但係撒旦亦都會喺呢啲時候出現。所以要時刻警醒自己，唔好畀眼前所擁有嘅迷惑，要謙遜行好每一步。大家凝聚一齊畀我擁有呢個FC，我應該要盡力去做好嘅😉今晚無論係為我心痛嘅、或者表達不滿嘅說話我都袋袋平安，聽日開始一切再好啲🥰 night night 🫶🏻」