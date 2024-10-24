下星期輪到GD！2NE1合體上《劉QUIZ》分享開騷感受

2016年解散的韓國女團2NE1今年適逢出道15周年，合體展開亞洲巡唱，將於12月唱到香港。

4名成員昨晚（23日）亮相「國民MC」劉在石及諧星曹世鎬主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，隊長CL指她們在4個月前仍是已解散組合，要4個人一起出來並不是容易事：「我們說了一年要至少吃一次飯，所以每次到了孔敏智生日，就會出來一次，今年是15周年，我想做一些事慶祝，至少是拍一些照片。」Sandara就大讚CL的推進力：「CL叫我們出來開會，把租了的體育館布置成演出場地一樣，一覺醒來，一切都準備好了。」

問到再次合體開騷有甚麼最印象深刻的場面，孔敏智便表示最難忘是看到很多一聽到2NE1的歌曲便落淚的粉絲，而Sandara就坦言站在舞台時就似發夢一樣，又笑指見到有粉絲說10年前因為是學生而無法去看演唱會，現在終於可以用自己賺的錢買演唱會票。她們又指從前在YG事務所要自己打掃排舞室和洗手間，更要幫前輩Big Bang成員G-Dragon（GD）和太陽叫外賣。

而早前宣布將於今秋回歸樂壇的GD，將於下周亮相《劉QUIZ》，預告片於昨晚曝光，GD在片中透露Big Bang有計劃合體活動，他又將分享過往與劉在石和曹世鎬的趣事。