21分飽飲食法　養成易瘦體質

想擁有良好體態，運動和控制飲食是缺一不可，其中飲食更是扮演重要角色，但實際上應該怎樣吃才能達到最有效的減重效果？台灣就有一名營養師自創出21分飽飲食法，只要用手指計計數，就能算出輕鬆減肥的精準公式，幫助你更簡單地瘦下來。

台灣營養師高敏敏早前在網上分享其自創的減肥法則21分飽飲食法，強掉零壓力下改善飲食習慣，讓大家在減肥路上更輕鬆。方法是將每天的三餐都控制在7分飽，大概是有點飽足感但卻不餓的狀態，總共21分飽以控制攝取的熱量。一般大食量的人一日加上下午茶和消夜，可以吃到5餐，如果每餐都吃到10分，一整天就吃到50分飽；至於一般食量人士除了基本三餐之外，下午可能嘴饞會吃個零食或喝杯手搖，也容易吃到30分飽，增加肥胖危機，因此適當地減餐、減量對於健康和減肥人士是非常重要。

高敏敏表示每餐分量可以自由分配，只要三餐加總為21分即可，例如早餐5份飽、午餐6分飽，晚餐10分飽等，由此維持三餐正常飲食，吃得滿足又容易落磅。但同時也需要注意所選擇的食物，她列出三大食品要避免，包括有油炸食物，因為炸物外層包裹着厚厚的麵粉，再經過油炸後，熱量會暴增2至3倍，尤其是高油、高納的炸物，容易導致血管堵塞，增加患上心血管疾病的風險；另外有容易使血糖飆高的甜食和手搖飲料，以及加工食品如雪糕、火腿和香腸等。只要選擇對的食物，以及控制每餐分量，自然能夠飽住瘦！