NMN保健品有冇誇大功效？了解原理 識睇成分 防揀錯

標榜可提升身體機能和增強記憶力，以達到逆齡抗衰老效果的NMN，近年成為熱門保健品，市面上相關產品眾多，到底那些才具有真正功效？脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華指出，服用前應先了解NMN原理，再看清楚成分以助作出選擇。

NMN是甚麼？為何要保健品來補充？

NMN全名Nicotinamide MonoNucleotide，中文名稱煙醯胺單核苷酸，是人體內自然製造的物質，用於給予細胞產生能量，以進行機能活動。雖然在不少動植物中可找到NMN，透過進食來吸收製造，但是含量極低，牛油果、西蘭花、椰菜花等蔬菜每100克只含有0.25至1.88毫克，研究顯示要達致抗衰老，每日最少需要攝取300毫克 NMN才足夠，相等於進食約七百個番茄，光靠飲食實在難以補充。

認識NMN也需了解NAD+（菸鹼醯胺腺嘌呤二核苷酸），NAD+是體內代謝的根源，能夠激活細胞的修復及再生能力，是抑制老化的重要元素，不過，同樣因為隨着年歲而減少，即使直接攝取NAD+亦無法進入細胞，故此，需要攝取其前驅物NMN來運載進入細胞，轉換成NAD+。

甚麼年齡層需要補充NMN？

明白NMN的原理，是提升身體機能重要元素，有助促進血液循環，改善關節神經傳導，加強肌肉力量，幫助腦部增強記憶力，更能集中精神，保持靈活敏銳和警覺性。

脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華解釋，隨着年紀增長，人體製造NMN的能力愈來愈下降，五十歲後大概剩下一半。醫學上有數據顯示，攝取足夠NMN有助改善三高，減緩機能衰退，使身體由內而外年輕化。

市面上相關產品，標榜適合不同年齡人士服用，從30歲起服用預防提早衰老，40歲增加肌肉力量，保持皮膚白滑彈性及健髮；50歲後維持腦部健康，改善睡眠質素，對視力及關節起健康作用，提升免疫力。

營養學家提供選擇貼士

近年不少商家混水摸魚，其實仔細看清成分表，會發現根本沒有NMN成分或含量極低，而且部分配方更沒有仔細調配，導致網絡瘋傳的「NMN無效」等傳言。脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華提醒，NMN保健品必須符合以下條件，才能達到功效。

NMN成分：NMN分有α-NMN和β-NMN，此兩種形態雖然相似，但只有β-NMN具有生物活性，才可在攝取後轉換成NAD+；市面上相關保健品成分之不同，關乎於生產技術的高低，故此，選擇時要注意成分是否列明β-NMN、β-Nicotinamide MonoNucleotide或β–煙醯胺單核苷酸。

NMN純度：NMN純度認證非常重要，確保功效之餘，更重要是食用安全，純度以愈接近100％為佳，保障不含水銀、農藥等有害雜質，產品亦不易變質。

NMN含量：人體每日攝取300至600毫克NMN，始能發揮抗衰老功效，市面產品包裝多標榜20,000甚至30,000，此數字只代表整瓶NMN含量，選購時應注意每粒含量，以了解標示的每日服用數量，是否足夠人體所需。

NMN膠囊：得知每粒含量之後，還要知道每粒NMN膠囊是否配合了腸溶膠囊，以確保有效成分到達腸道後才分解，直接被人體吸收，否則吃了也沒用。

NMN配方：複合配方增強功效，加入抗氧化成分，例如Co-enzyme Q10、白藜蘆醇、蝦紅素、維他命C、維他命B雜等，研究顯示更有效提升細胞線粒體質量，加強細胞抵禦力。複合配方的成分，直接或間接影響保健品的價格，選擇時需小心，雖說一分錢一分貨，但如果配方並沒有仔細嚴選，消費者等同繳交「智商稅」，白白付出額外金錢。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家