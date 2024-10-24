萬聖節開Party　扮鬼狂歡享美食

每逢萬聖節，群魔出動，有餐廳趁機會大搞Party和推出特色美食。各式各樣的主題美食相繼登場，客人可扮到鬼火咁靚，邊吃邊聽音樂，盡情吃喝玩樂，玩番一日。

天台狂歡

無拘無束的舞會最令人高興，灣仔的天台酒吧於10月31日晚舉行Día de Muertos亡靈節萬聖節天台派對，到時會以墨西哥亡靈節慶典作主題，客人可享期間限定雞尾酒和香檳，場地有穿上全新鬼魅服裝舞蹈表演、現場DJ演奏、迷人的臉部彩繪服務及塔羅牌占卜等活動，客人可穿上主題服飾再加臉部彩繪，齊齊投入詭異的氣氛。

主子共享

去開派對，點少得自己的最愛。本地飲食集團旗下餐廳有不同的萬聖節主題，中環意大利餐廳於10月27日舉行狗狗萬聖節，牠們可穿上主題服飾參加，和主人於下午12時開始享用意式開胃酒及小食，穿得可愛的狗狗有機會得到豐富獎品。牛扒專門店則有Trick or Frites萬聖節早午餐，到時會有應節歌曲配無限量牛扒薯條，參加者有機會得到雙人早午餐體驗。灣仔希臘風地中海餐廳10月31日有萬聖節Greek Wine Orgy縱樂夜，最受歡迎裝扮的客人有機會得到獎品。

老少咸宜

除成年人的萬聖節派對，有些小朋友都可參與。本地飲食集團準備了一系列的狂歡活動，10月26日在灣仔會有「不給糖就搗蛋」萬聖節街頭派對，早上11時半開始，集團2間意大利餐廳和日式餐廳會推出早午餐、無限任點薄餅或90分鐘飲品任飲等，下午2時開始，大家可以參加不同的活動，玩鬼口水和創氣球等。鰂魚涌的飲食熱點會有萬聖親親子早午餐派對，客人可邊享意式或日式美食，邊看恐怖電影，玩妖怪彩繪和扭氣球等。10月31日至11月2日在指定餐廳有萬聖節變裝禮遇，客人化身成為嗜血喪屍、猖狂狼人和古老木乃伊，可獲免費萬聖節主題雞尾酒。

甜美南瓜糖

萬聖節最開心是可以向人拎糖果，灣仔自助餐廳於即日至10月31替出神秘南瓜派對主題自助餐，冰鎮海鮮有時令生蠔、加拿大波土頓龍蝦和長腳蟹等，主菜有鬼馬的牛魔王、羊精靈和用南瓜製作的魔幻蜜甜等，沙律有骷髏形狀意大利水牛芝士球炮製的螺絲粉沙律、迷你「手指」熱狗、芝芝喳怪獸薄餅和笑騎騎炸雞塊等，甜品有血池噴泉的紅寶石朱古力噴泉，杏仁手指鬼怪之手曲奇、綠茶單眼仔貝殼蛋糕和木乃伊朱古力蛋糕等，客人除可裝扮一番來享用美食，指定時間下會有派發糖果環節，小嘩鬼更可參加Trick or Treat，獲得南瓜糖果袋。

各有主題

按個人喜好揀主題參加派對，更加盡興。飲食集團旗下多間餐廳推出主題派對。尖沙咀意日餐廳在10月26日推出Cyberpunk主題派對，到時場地會化身成未來的鳥托邦，在強勁的音樂下享用2小時無限暢飲指定香檳及2杯雞尾酒，派對開始前亦有萬聖節限定夜間早午餐。同區中菜廳會在10月26日至27日推出主題早午餐，限定主題甜品拼盤，加周六的魔術 DJ表演和周日的中國彩虹書法工作坊，體驗獨定。中環意大利及中菜餐廳連酒吧會於10月26日有恐怖盛宴派對，意大利餐廳會有3道菜精選套餐，油炸小牛腦、血腥意大利飯及Raspberry Brain甜品，中菜則有6道菜限定嘗味菜單，部分菜式以南瓜入饌。吃過飯後，可參加酒吧的黑白恐怖嘉年華萬聖節派對。至於集團的遊船會在10月26日至31日有鬼魅之旅，客人可升級黑寡婦毒液雞尾酒，感受海上詭譎氣息。