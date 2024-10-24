王嘉爾休息1年自爆受抑鬱症折磨　好友心痛：看過最不快樂的他！

韓國男團GOT7出道的香港成員王嘉爾（Jackson）近年人氣極盛，不過風光背後令人心酸，Jackson近日受訪時談及自己休息一年的經歷，並說到這次的休息並不是自願的，而是罹患抑鬱症。而他的好友也表示：「這是我看過他最不開心的時候！」

Jackson近日與他從12、13歲就認識的結拜兄弟Henry一同受訪，他透露他被迫休息一年是因為罹患抑鬱症：「去年遇到好多事情，認識到很多人性、利益、現實！」但他認為每個人都有自己看待事物的方式，這並不是不好。他也表示休息了一年，2025年將會回歸：「回來並不是康復，而是心理、邏輯及思想都健康許多」。

而Jackson的好友Henry則說：「那是我見過他最不開心的時候！」他提到Jackson對自己的要求很高，而當時身邊的人與他的想法不一致時，給了他自己很多壓力。Henry笑說：「我怎幫他？這種事只能靠他自己，而我就是安安分分做好自己的事，幫他減輕一些壓力！」

據悉，Jackson去年曾被爆料劈腿，更因為親中言論遭到韓國網友炮轟「別想再踏入K-POP」。對此，他皆未作出回應。