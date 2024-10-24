鹹甜新品討歡心　天氣變心情不變

最近天氣多變，10月都話要打風，仲周不時有酷熱天氣警告，呢個時候當然要來點冰甜降溫降火，還要來點小吃加杯咖啡或茶自製Me Time冷靜兼享受一下。

蛋糕變奏好繽紛

世界知名雪糕品牌最近搞作多多，繼早前與人氣時尚品牌聯乘推出兩款全新期間限定派對冰袋套裝，分別是「經典派對冰袋套裝」和「精選派對冰袋套裝」；每個套裝均有6杯人氣口味迷你杯雪糕，並分別有脆皮雪糕批及雪糕三文治等，最重要是，一個冰袋三種用法，既可作日常使用，又可自由配搭當中的配件和掛飾，顛覆了冰袋一貫概念，因而掀起了生粉搶購熱潮之餘，亦追貼透明袋潮！最近品牌為了迎接冬日派對季節，推出節日限定雪糕系列，除了有人氣的冬季限定口味「紅絲絨芝士蛋糕雪糕」外，還有全新的「薄荷味朱古力雪糕」。新口味用上優質的食材，包括綿密香滑的牛奶雪糕製成薄荷味雪糕，再加入香醇的朱古力碎粒，令雪糕呈現原料混合後的天然雪白色調，絕無添加人造色素，品牌更特別為兩款蛋糕雪糕換上滿有節日氣氛的紅綠色彩來包裝，增添樂趣！此外，品牌亦同步推出節日限定的歡聚系列雪糕批及迷你杯多件裝，前者有3款人氣脆皮雪糕批，後者則有紅、綠兩色為主題的雪糕迷你杯，當中還包括全新口味的薄荷味朱古力雪糕及人氣大熱的紅絲絨芝士蛋糕雪糕。

芝士控新歡

本地老字號餅家除了定期供應在地糕餅及時節糕點外，更不時推陳出新，帶來新口味餅食與小吃，最新搞作相信會為一眾芝士控帶來驚喜，說的是全新的芝士脆士。品牌選用有「芝士王」美譽的巴馬臣芝士，烤焗成金黃誘人的芝士脆片，一打開包裝，芝士香氣撲鼻而來，入口更即時嘗到芝士的濃香滋味，加上輕盈鬆脆的口感，搭配一杯咖啡或香茶，自製Me Time話咁易！