衛詩雅首奪女演員獎　提醒大家：可以搵我演戲

演員衛詩雅（Michelle）昨晚（23日）於澳門舉行的第39屆華鼎獎中憑英皇電影《破·地獄》獲得第39屆華鼎獎「華語最佳影視女演員」，去年憑《不日成婚2》首次獲香港電影金像獎「最佳女主角」提名的Michelle，對於今次攞獎非常激動，認為無論任何獎項，對她來說都是一個肯定及被看見的機會，她說：「呢個獎對我嚟講太重要啦！對演員嚟講係一個肯定。亦都係提醒人哋：『我仲喺呢行㗎，大家可以搵我演戲。』憑《破·地獄》呢套電影得到嘅獎項即係代表大家好喜歡我哋嘅電影，所以好開心。」Michelle被問先拔頭籌會否增加來屆金像獎提名的信心，她坦白說：「感覺會實在啲，信心係高咗嘅。」

Michelle在電影中飾演一名救護員，她指角色無論在體能及心理上都有很大發揮：「心理上嘅話就係大家睇過呢套電影就會明白嗰種沉鬱，長時間培養沉鬱嘅情緒，每日同屋企人好多矛盾、好多爭吵，所以嗰段時間係難過嘅；體能上除咗要練一啲儀式上嘅嘢，亦都要人做好多體能體力嘅訓練，因為角色係一個救護員，自己對呢方面要求比較高，好希望最貼近個角色，所以有嗰一刻開始我每日都去做gym，嗰段時間體能真係幾好，同埋大隻咗好多，經過呢啲瞓練，之後我真係可以『稱」到個人上救護床。」

戲中最難忘的是跟許冠文拍攝一幕洗澡戲，學敬業樂業：「Michael神喺戲入面飾演我爸爸，有一場戲係我要幫佢沖涼，我記得拍攝嘅時候係冬天，好凍，所有劇組都擔心，佢反而話：『唔緊要㗎，你哋拍到OK先。』佢為我哋嘅畫面、劇情需要行先，好唔錫身咁樣，我又心痛，覺得好深刻又覺得好犀利，好尊敬佢，喺佢身上面絕對學到乜嘢叫做敬業樂業。」

此外，方中信則憑電影《金手指》於第三屆澳淶塢五大洲電影節金莉花獎獲得「全球最佳男配角」獎項，對於得獎他指十分開心，但認為獎項並非屬於他一個人，是整個拍攝團隊，大家一起努力的成果，最難忘是一場戲中他被殺後伏屍泳池的拍攝：「我記得拍嗰陣時係冬天，其實都幾凍，我要趴喺水面，啲水喺鼻湧入去，係呢樣嘢辛苦啲，我都着咗潛水衣打底其實都OK嘅，問題不大。導演佢哋都好好，安全措施做得好好，搵咗兩個潛水員喺池底Stand by，放晒啲氧氣樽，好安全，但係要孭住啲鉛帶，因為要做到半浮沉嘅效果，恐懼就冇，因為我都有潛開水。唯一係驚個假髮會甩，哈哈。」

衛詩雅在《破》中有場當街被艾妮兜巴狠摑的場面，戲內捲入感情瓜葛的Michelle停機機後面帶淚水，掩著左耳，感覺耳鳴及鎮痛，但仍笑說：「被人掌摑，我不敢㗎啦！」在旁的艾妮則抵死說：「不要搶我老公啦，我會打多你十巴㗎！」

拍攝時Michelle被掌摑了不下7次，完成「打戲」後，連導演陳茂賢也大表心痛，指每take都被她的演出感動，無奈為了效果更好，只好為難Michelle一次。當拍擺「打手」艾妮即上前慰問正用紙巾抹淚水的師姐，擔心她被打傷。Michelle不單沒有投訴，反而讚賞她說：「痛啊。但好好呀，正因為痛才好，讓我盡情地演。你好叻、好大膽！」艾妮見師姐讚賞即笑問說：「我打人好有天份嗎？」Michelle不禁被她逗笑起來，兩人攬作一團。而第一次做「打手」的艾妮則驚嘆師姐的精湛演出，趁機偷師。