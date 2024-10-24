莫鎮賢與4大女神開騷　驚唱黎明詩作品忍唔住喊

由歌手莫鎮賢（Kan）聯同4位唱將女神李樂詩、何婉盈、文佩玲和李泇霖舉辦的《唱好女神》演唱會將於12月舉行，今日（24日）在尖沙咀舉行記招，文佩玲不在港未有出席，Kan的契媽林小湛和好友胡渭康就到場打氣。

Kan表示自公布開騷消息後便收到不少女歌手電話「投訴」沒有邀約演出，於是隨即宣布將於明年開Part 2 及part 3。Kan分享4位女神各具特質，何婉盈好像小妹妹，人靚又懂得待人接物；文佩玲就性格爽朗；莫於九十年代在內地發展時，便一直聽着李樂詩的歌聲，與她特別有緣；而李泇霖就曾參加過他舉辦的歌唱比賽，唱功令他難忘。Kan心目中的女神無形象化，最重視內在美及心地善良。他並透露今次演唱會其實是「5位」女神，因為年初好友黎明詩為他寫的新歌《這是你》拍MV，其後黎明詩因病離逝，為尊重好友遲遲未推新歌，他將會在演唱會上首播該MV及首次現場唱出作作紀念。

受訪時Kan提到早年親妹因車禍離逝，他亦創作了一首《約定天國》以紀念亡妹，惟每次在內地演唱時都忍不住痛哭，唱不下去，問會否擔心唱《這是你》時也憶起故友？他表示：「我都有考慮呢個問題，因為我哋幾個同詩妹（黎明詩）好似兄弟姊妹關係，我希望可以秉承佢樂觀性格，用第二個方法唱出來，及會邀請詩妹的家人來睇騷。」他表示黎明詩拍MV時原來癌症復發，拍完才接受治療，當時他並不知情，對好友離逝，感到難以接受。

另外，提到未開騷已預告開part 2及part 3，但未有透露有幾多女神準備報名，而今次演唱會他將個人收益撥捐做慈善，希望幫助善終服務。

李樂詩早年患上乳癌症，她曾向患癌的前港姐吳忻熹（前名吳文忻）作出慰問，她表示：「有人畀啲意見會好啲，心態冇咁驚，不過佢都好正面。」莫鎮賢表示2021年在文化中心舉行的演唱會原本也邀請李樂詩演出，當時她患病而推辭，讚揚他性格堅強，今次再度合作是一種緣分。而何婉盈提到做網上直播3年，網民都堅持要去唱《再見亦是朋友》，每次最少唱兩次，網民才滿意收貨。今次演唱會亦會唱，但笑言只會唱一次。