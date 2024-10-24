連詩雅腳踏5吋高斗零踭行騷　自爆終極目標生多件

藝人連詩雅（Shiga）、丁子朗（丁丁）與黃庭鋒等今日（24日）現身金鐘出席時裝活動行騷。產後極速修身的Shiga，穿起設計師設計的型格服飾，腳踏5吋高「斗零踭」皮靴現身，她坦言已有一段時間未有行騷，心情緊張，她説：「其實生之前都好耐冇行，加上今日對靴咁高，自己體重又上升。」她坦言仍未回到產前的體重，但因仍想多餵幾個月母乳，故未開始加操修身：「啲人話可以餵6個月，依家囡囡3個月大，自己嘅產量都充足，有時餵完仲可泵定啲做存貨。」她笑言生B後發現開支大了很多，因此與先生也努力搵奶粉錢，但為免影響工作，故有機會便會在家存定母乳：「有時做嘢唔想影響到大家，冇理由做做吓同人講唔好意思，我要去泵奶，哈哈。」又指成為母親後，很難有機會一覺睡到天光：「慣咗斬件瞓，依家知做父母嘅偉大。」她指發覺囡囡愈來愈像老公陳家樂，笑言有點呷醋，問她何不生個囝囝似自己？她直言終極目標是生2個，但剛生完希望先唞一會，另表示不會為囡囡辦百日宴，不過會跟家人食飯慶祝。

黃庭鋒表示跟丁子朗也是初次行騷，自己緊張得特意在家練習：「喺屋企走廊對鏡行咗好多次扮Chok。」丁丁就笑問大家自己行騷時是否應該笑，他説：「我唔笑個樣好奇怪，但睇啲模特兒行騷係唔會笑。」不過他表示最重要能凸顯服飾的美感。提到跟前輩連詩雅同場，丁丁大讚對方弗到漏，完全不像已為人母：「果然係我由細到大都好喜歡嘅一個歌手！（聽佢嘅歌大？）我去佢嘅婚禮都有同佢講㗎，話估唔到聽你嘅歌大，有機會去你嘅婚禮，哈哈！」談到工作，黃庭鋒透露稍後或有機會入劇組，及台慶頒獎禮演出。至於丁丁就透露剛為台慶拍攝了宣傳片，期望能早日播出，因覺得拍得很型，至於會否擔任台慶主持則未清楚，又表示因劇集拍攝日期調動，故早前趁空檔跟胞姊到上海旅行：「對上一次應該係十幾年前一齊去加拿大，不過因為角色唔敢食太多，齋睇住家姐係咁食大閘蟹。」問他近來似乎少露面，他解釋其實一直忙拍劇，前後共有4部作品尚未播出。