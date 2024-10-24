戀渕桃菜 M奶乳神太誘人

好多AV女優原本有一份正職，但因為某啲原因而下海，當中有人受財困所迫，需要養家、還債、交學費……諸如此類，亦有人係主動獻身，好似今期「世界Cup」主角戀渕桃菜，就希望通過拍AV，盡情享受性愛樂趣。

史上之最？

近期日本AV大廠S1不斷招攬大波妹加盟，當中又以田野憂最受注目，事關呢位來自寫真界嘅女優，上圍竟然達到L Cup，之不過，一山還有一山高，相對於死對頭SOD嘅一位專屬女優，Cup數又真係差一皮！邊位女優咁厲害？之唔係被稱為「SOD史上最強神乳」嘅戀渕桃菜囉！

呢位大波妹現年25歲，留有一把滑溜嘅長髮，個樣順眼之餘，散發住一股人畜無害嘅親切感，成個鄰家大姐姐咁款，而更重要嘅係身材得天獨厚，心口有一對43吋豪乳，仲要係M Cup，實在相當誘人，因而成為SOD呢間廠成立以來最大波嘅女優。

主動來投

戀渕桃菜喺2022年投身AV界，之前做過公務員，算係一份優差，點解有份筍工都唔做先呢？據阿妹解釋，當初係喺稅務部門上班，工作相當沉悶，最慘係自己對波實在太大，成日被男同事性騷擾，精神備受困擾，於是劈炮唔撈，但呢個決定被媽媽鬧爆，成個人冇晒心機，咁啱喺呢個時候從媒體中認識到AV天后大槻響，而自己對性愛又充滿渴求，所以主動向女優事務所叩門，希望可以學偶像咁拍AV。

下海之後，桃菜嘅表現投入又悅目，事關佢覺得畀咁多人望住自己曳曳，心情會更加興奮喎！另外，桃菜仲好鍾意重口味玩意，希望片廠往後會有相應安排，益吓阿妹兼益埋一眾AV迷啦！

Profile

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：43M-25-36