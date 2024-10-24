周杰倫開唱15萬張門票5分鐘售罄　黃牛黨被捕

台灣天王周杰倫一連4場的「嘉年華世界巡遊演唱會」將於12月5日開始一連4場在台北大巨蛋舉行，昨日(23日)開賣後，89萬人上線搶15萬張門票，5分鐘速速售罄，創下歷史紀錄，連售票系統的CEO都直言「只有周杰倫能超越周杰倫」。而黃牛蠢蠢欲動撈一大筆；台北市有關科技偵查隊即時行動，破獲最大的黃牛售票平台，逮捕經營平台的主腦，更發現平台已經售出170多張周杰倫黃牛演唱會門票。有關部門指出，黃牛售票平台在網上各大社交網經營，粉絲會員突破5萬人，號稱是全台灣最大賣票群組，售票平台打出保證能買到票為號召，以市價3到4倍價格出售黃牛票。

不過，周杰倫出道24年，至今開了400場演唱會，香港都唱了70場，台灣只開過16場演唱會，加埋大巨蛋的4場，才剛滿20場，比例嚴重失衡，再次引起粉絲熱議。更有網民指出，2019年周杰倫「嘉年華」第一場本來就選在小巨蛋舉行，但沒想到當時竟不獲批准，那時就是五月天、陳奕迅、孫燕姿也都被拒。當時周杰倫還在社交網發文，「別緊張，哥根本沒在理小巨蛋」、「小巨蛋不給唱，台灣其實還有很多地方能唱，比如大巨蛋」，及後他更留言:「哥要回老家開唱，還需要你小巨蛋同意嗎？這麼多鐵粉你裝得下嗎？」