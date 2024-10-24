張繼聰自爆後大腿肌肉撕裂　過度漂染驚變「冇眉人」

藝人張繼聰、馬思惠、楊天宇、周嘉怡和莊思敏等一班英皇電影《裡應外合》演員今晚到銅鑼灣現身首映禮，而英皇集團主席楊受成夫婦、英皇女團VIVA成員Ada和Carina等人亦有現身支持。

張繼聰現身回應近日和蔡卓妍合作的賀歲片風波，該片早前被指控硬闖美容店拍攝，遭網民公審，但今早製作方發聲明揭另一版本，指該店店員與製作組一名成員相熟，是獲得該店職員許可才進店拍攝。對此張繼聰表示當天自己亦在現場，透露當日還是第一天進劇組拍攝，故自己當日是非常緊張，一直在旁熟讀劇本。他亦承認當日有進店拍攝，不過就未見到有任何不愉快事件發生，又言作為藝人主要任務是演好角色，至於好多幕後的事情，其實演員是不清楚，不過他透露其實自己與店主老公是好朋友，所以一見到事件發生，就立即發訊息給對方，但就指自己處於尷尬位置，未能做到調停角色，又認為作為演員有時候不應該發表過多言論，怕會被人用來炒作。他又坦言有認真留意網上的留言，發現氣氛都不愉快，甚至有些人會將情緒發洩到演員身上，希望這件事情可以盡快好好被處理，問到會否重拍當日的情節？他就表示有需要會重拍。

至於在《裡應外合》飾演奸角的張繼聰透露為片中角色化了特技妝，其中包括爛面效果、漂染頭髮和漂眉毛，笑言因為漂染過度，導致眉毛脫落，現在需要霧眉：「我女都問我點解我眉毛有啲唔同，佢可以講爸爸嘅偉大，就係因為爸爸拍完套戲冇晒啲眼眉毛。」他亦大爆綵排第一日已經拉傷，令後大腿肌肉撕裂，需接受物理治療，被診斷要8星期才能痊愈，但因為電影開拍在即，所以張繼聰決定負傷忍痛上陣，表示電影中很多打鬥場面都需要遷就傷口。

另外，楊天宇和馬思惠於電影《裡應外合》擔任男女主角，首次擔任重角色的兩人對於票房都相當緊張，馬思惠還大爆楊天宇緊張到失眠，楊天宇直言自己最近幾星期都睡不好。談到穿着牛仔裙騷長腿的馬思惠是否為首映禮盛裝打扮？她就笑言衣着是比平時性感了一點。楊天宇表示此電影是在三年前，疫情期間開拍，現在重看自己當時的表現，覺得仍然有進步空間，又指邀請了圈中朋友入場觀看電影，笑言可以藉住朋友名氣幫自己電影做宣傳。問到穿了好厚衣服的楊天宇為何不穿少一點重現電影中的情節，他就笑言若果想看自己爆肌，就入電影院看。問到會否為催谷票房派福利？他就承諾只要票房過1千萬就會除衫騷肌，而馬思惠亦表示可以大露背。另外提到楊天宇早前到美國代表電影出席電影節，他表示雖收穫的評價大部份都是讚賞，但認為這種讚賞是浮於表面，屬於西方的一種禮貌式鼓勵，未能夠深入真正探討電影內容。至於問到馬思惠是否VIVA女團中率先跑出接到電影拍的成員？她就解釋指電影是在加入女團之前已經接到的工作，謂相信其餘的成員很快都會接到拍攝工作，並指好期待4人可以一起拍攝。