唔少老夫老妻喺性生活方面得不到滿足，好多時係因為枕邊人冇咗新鮮感，令老公出現性倦怠，行房變咗例行公事。有咩辦法應對？以下一班淫妻嘅四級良方，絕對有參考價值！

體毛攻勢

老公對老婆嘅性趣減退，唔使鋪鋪出動情趣玩具，識得利用私處毛髮，同樣會有出人意表嘅效果，唔信？Nubile Films製作嘅《Addicted To Bush #3》就有辦你睇。故事講述巨乳脫星Alex Coal係一名性學專家，經常幫唔同人妻解決另一半對性生活提不起勁嘅問題，卻能醫不自醫，本身同老公喺半年間行埋唔到一次。某一日，Alex Coal因為偷懶冇修剪私處毛髮，意外地燃起老公嘅慾望，令佢發現對方嘅性癖好，自此之後，佢不斷喺毛髮上花心思，性生活從此變得美妙。

投其所好

女脫星床技精湛，但老公竟然對佢零性趣，仲經常匿埋睇四仔，究竟係乜嘢葫蘆賣乜嘢藥？想知真相，咁就要睇吓由Digital Sin推出嘅四仔《He's In Charge #5》。影片搵嚟4位巨乳脫星Lauren Phillips、Brittany Andrews、Sarah Jessie同Sedona Reign演出，內容講述被老公冷落嘅佢哋，喺一次偶然機會下，發現另一半偷睇愉虐題材四仔，仲要每次都用晒成盒紙巾！既然知道老公嘅秘密，而呢班脫星又係愉虐高手，自然知道點樣做啦！結果喺佢哋精心策劃下，夫妻之間嘅床上互動變得無比激烈。

挑起妒火

想令老公慾火急升，先要令佢心生妒忌，只要睇過由Elegant Angel炮製嘅《Cul-De-Sex #3》，你就會恍然大悟。影片由Sid Knox執導，故事講述由Charlie Forde、Aubree Valentine同Katie Kush化身嘅人妻，慘被老公冷落，為咗重燃對方嘅慾火，決定製造偷情假象，果然燃起對方妒忌之心，繼而喺床上日砌夜砌，先能夠冷靜落嚟。話時話呢套四仔嘅情慾演出真係激到爆，連身經百戰嘅Charlie Forde都話未試過演四仔演到高潮迭起。