【是日通勝】

農曆九月廿三

甲辰年 甲戌月 壬戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：詞訟、遠行

幸運方向：坐南向北

幸運數字：25、43、32

幸運顏色：銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：謀事不能勉強，慎防搬起石頭砸自己的腳。

金牛座：得饒人處且鐃人，小事化大會令你犯眾憎。

雙子座：工作疲憊不堪，必須休息，往後才有效率。

巨蟹座：要有挑戰精神，才會發現自己的真正實力。

獅子座：快把負面想法拋掉，生活才不會變得更糟。

處女座：精神奕奕，行動力強，面對新挑戰不會怯。

天秤座：工作上有疑惑要問清楚，自作聰明易撞板。

天蠍座：事業發展有顯著進步，收入也會有所增加。

人馬座：事業運強，宜專注工作，不應為私事分心。

山羊座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

水瓶座：心情不錯，桃花旺盛，情人對你疼愛有加！

雙魚座：享天時地利人和，放膽追夢，有成功希望。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）馬 易上位

（跌）龍 麻煩多

鼠：財運稍遜，收入不理想，宜勒緊褲帶。

牛：事業運欠佳，見客傾生意要醒醒定定。

虎：獲得陌生人關心，有受寵若驚的感覺。

兔：事業運好轉，易獲得朝思暮想的職位。

龍：是日沖煞，運勢差，生活充斥壞消息。

蛇：必須跟伴侶加強溝通，提防矛盾升級。

馬：易獲得上司器重，有望發揮自身才能。

羊：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

猴：工作上遇到難題要提出，死撐冇好處。

雞：未到表白時機，心急脫單易弄巧成拙。

狗：事業有進步，但收入增長比想像中慢。

豬：心態不夠積極，易變事業發展絆腳石。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

十二生肖運程：鼠

生肖屬鼠的朋友於蛇年有三大粒吉星，而且是超大吉的紫微、龍德、玉堂，凶星只有兩粒，天厄與暴敗。屬鼠的朋友於蛇年，還有一個好好的現象，而且無人知曉，就是鼠的地支子水與蛇的地支巳火暗合，暗合是指你們暗中合起來，別人不知道的，意思是屬鼠的人，容易得到別人的共鳴。

紫微吉星，有利工作與事業發展，代表屬鼠的朋友可獲得升職加薪的好意象、生意興隆的好時機。不過，由於工作與事業有好的發展，工作時間多了，容易影響健康，暴敗凶星的出現，代表因工作過勞而導致的健康問題，所以必須有足夠時間休息，避免發了財，轉一轉手，把金錢送進醫生的口袋口。

天厄凶星，天不佑你，厄運來臨，是因為屬鼠的朋友，好易因為工作學習上的問題，出現情緒低落。幸有龍德吉星，上天有好生之德，帝王一樣高貴的品德，這個天厄凶星，發揮不出來了。

玉堂吉星，主文武顯貴，所以不論做文職的白領，或做武職的藍領，都有利於升職或容易得到上司的提拔。今年屬鼠的朋友，工作事業青雲路，注意工作之餘，更要懂得休息，蛇年就是這麼好運了。