黃聖依突然轉軚唔想離婚　遭質疑假婚變呃流量

前「星女郎」黃聖依與富商老公楊子結婚17年，恩愛程度有增無減。誰知女方在節目《再見愛人4》中表示已想離婚第三年了，而男方亦坦誠在2022年時二人確實有分開過，節目中互數對方的不是，令2人的婚姻關係出現極大問題。在節目中2人表現尷尬，亦不了解彼此習慣、想法，女方更表明難以接受男方長輩式的管理，甚至要聽他的指令行事，難以忍受了，所以他們目前是處於分居狀態，至於參加這個節目，就是希望找出箇中原因及修補2人的關係。

節目播出後，不少網民感到錯愕，亦有不少網民質疑他們在節目中造假，因為有網民曾偶遇2人在癬草原拍攝該節目，現場所見2倘時說有笑關係很好，難以相信他們感情出現問題甚至到鬧離婚的她步。此外，網友指習慣、想法這種東西，17年的婚姻生活中應該已經接受下來，否則不會在婚後十多年才表示有不滿。覺得有人單純是拍攝節目賺取流量而已。

而最令網民感到太假的是在最新一期節目中，黃聖依又轉軚表示不想離婚了，與早前的想法十分不同，並見她與楊子有說有笑，相處得很開心：「今天我覺得很開心是覺得我可以看到他，在我面前顯示一些不知所措或者弱勢的那一面。這是在我生活當中看不到的，但是我會覺得這個是很真實，非常可愛的一面，然後反而會讓我覺得是很輕鬆的一個相處的一個狀態。」令網民覺得2人是跟着目的劇本走。