炎亞綸生日吐心聲　曾停工1年親認「害怕被遺忘」

台灣藝人炎亞綸今年8月初復出演藝圈，並不時透過社交網同粉絲分享生活點滴，日前更透露將於11月20日喺台北Zepp New Taipei舉辦千人售票生日會，並直言：「能夠一個城市接一個城市與許久未見的粉絲相聚，是件令人振奮且開心的事。」並表示每一場演出都將展現出滿滿嘅誠意：「會選些粉絲最想聽的歌，可能是我以前或團隊時期的，請大家拭目以待。一定會加入與粉絲互動的環節，大家一齊玩遊戲，好好說話。」

而2005年從飛輪海出道至今，將近20年嘅佢，每一部作品都陪伴咗唔少粉絲成長，對此佢亦曾分享過自己害怕被粉絲遺忘：「希望粉絲能記住我們一起成長的點滴，不被世俗的框架所局限。我相信每個人都能成為最獨特的自己，並找到與世界和平共處的方式。」提到39歲生日願望，炎亞綸亦以健康、勇氣及更多突破等3個關鍵字形容：「希望自己、家人和身邊的朋友們都能健康快樂，也期望能在設定的目標上，有足夠的勇氣一關一關的過，一次一次的成長。」並透露希望未來可以將演唱會拓展到全亞洲，目前正收錄新專輯嘅歌曲：「有些有趣的創意正在與團隊激盪中，請大家耐心等候。」