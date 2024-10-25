王鶴棣假戲真做「舌」戰田曦薇　定情之作花絮洩「蜜」

內地小生王鶴棣與女星田曦薇的戀情傳足一年多，近日二人的「定情作」釋出花絮，二人拍吻戲時咀到忘形，王鶴棣更疑似伸埋脷，被笑假戲真做，帶掣劇集未開播，流量已爆燈。

王鶴棣去年搭檔田曦薇演出古裝劇《大奉打更人》後，緋聞傳得沒完沒了，近日官方釋出劇照及預告片，二人的關係再度惹來無限遐想，不少網民直指他們假戲真做。難怪單是預告，流量已破2,000萬，預約人數更超過370萬，令該劇未開播先被炒熱，不少劇迷留名等睇「好戲」！

「王田戀」之所以傳出，全因戲中吻戲，有指該場重頭戲拍足一整個下午，相關畫面早已流出，不過當時鏡頭距離較遠。及後近鏡曝光，可見一對主角攬到實熱吻，田曦薇抬頭閉眼，似乎十分享受，細看更有人發現王鶴棣疑似伸出了舌頭，驚覺他們咀到忘形、激情四射，被笑是「公費戀愛」引起熱議。

彼此設專屬暱稱

另外，有傳田曦薇早前生日，王鶴棣特地從上海趕往橫店，坐足3個半小時的車程，只為與女友慶生。而兩人月前於演藝活動同場，竟被發現彼此有專屬暱稱，又試過在另一場合挽手行紅地氈。種種曖昧迹象讓他們的緋聞疑幻似真，目前《大》劇雖然未開播，已有粉絲給他們起了「棣久田長CP」的暱稱，可見大家對這對小情侶相當受落，甚至急不及待他們公開戀情。