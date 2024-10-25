東方日報C2：張敬軒心力交瘁　暴瘦惹擔憂

英皇藝人張敬軒一向寵粉，對自身工作亦很有要求。近期每周五、六、日於澳門舉行演唱會的他，對有歌迷於網上投訴未能成功購票而大感頭痛，深夜「現身」與粉絲對話長達3小時，又親身作馬拉松式回覆，期間有人留言指發現他近期暴瘦，擔心其健康，軒仔第一時間「報平安」安撫歌迷。

張敬軒得悉有資深歌迷在網上留言希望「走後門」，透過他繞過官方歌迷會直接購買演唱會門票，令其他歌迷狂呻不公平，加上官方歌迷會在分發內部認購門票時，會附上票夾作小禮物，但未能做到平均分配。軒仔為「平息民憤」，昨日凌晨化身網上無敵CS（客戶服務員），親自解答粉絲疑問並交代購票問題，誠意滿滿。

其實軒仔為歌迷可謂不惜工本，曾自費出資去鞏固歌迷會買飛系統，連他亦形容「能抵擋千萬次攻擊」（指黃牛黨）﹕「由我決定搞呢個Fan Club嘅第1日就知道，呢件事係唔容易嘅，如果要縮嘅話，淨係搞依家我哋網站呢個賣飛系統我已經縮咗啦，我哋個系統依家穩定過出面街嗰啲多多聲！」然而道高一尺魔高一丈，軒仔深感打擊，指難度愈來愈高，更虛心向有能力的粉絲求教：「你哋中間好多叻人，就算冇資格入職都可以出謀獻策㗎，我都想學吓嘢，係真嘅。」

3小時的交流中，軒仔與粉絲完全剖開心扉，有人甚至連早前軒仔搞座談會所送贈的杯墊，以及今次演唱會的票夾問題都擺上枱討論，軒仔本着「歌迷無小事」心態，逐一回覆。就票夾一事他解釋：「全部係上年澳門演唱會所印製嘅，只係剩番部分唔想浪費，所以今年先再派，未必人人都拎到囉！」他願意承擔所有責任，坦言今次安排其實可以做得更為妥貼。而完成今次演唱會後，軒仔成功打破紀錄，成為澳門首位一年開足30場騷的歌手，絕對飲得杯落。

減少工作 調整情緒

軒仔與粉絲的對話完結後，至凌晨4時才下線休息，有歌迷心痛他近期暴瘦，百忙中仍要應對及解決大家的問題，叮囑他要努力增磅及注意健康。

據知，軒仔自從愛貓Leslie離世後，情緒確實受到影響，獲公司體諒減少工作以作調理，而事實上他飲食亦正常，只是暫時未能成功增磅而已。軒仔昨日透過短訊回覆記者時表示：「大家唔使擔心，我身體好好，同埋聽番歌迷有唔同意見，我係開心嘅，因為我抱住maybe you are right嘅心態去看待件事，仲有開咁多場演唱會，其實對我嚟講就係最好的特效藥喇！」

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