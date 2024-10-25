精選中菜　開胃有創意

本地有不少頂級的中菜大廚和知名的中菜廳，他們不時轉款新菜式，大廚附保留經典的味道時，亦按時令和配搭打造新創意美味，近日又有不同的菜式推出新口味，由點心到大菜樣樣俱全，想來點新意，正是時候。

點心小菜配咖啡

吃中式點心，通常都配茶湯，銅鑼灣新開的點心咖啡店結合中西元素，粵式點心有蘿蔔絲酥、黑松露波波、麻辣牛肉腸粉、麻辣燒賣和蝦餃等，吃過點心就有多款小菜，矜貴的乾隆古法6頭鮑魚選用鴨架燴煮鮑魚，風味獨特。另有咖喱、招牌蟹粉和籠仔蒸飯系列，品嘗美食時可配由哥倫比亞和日本咖啡豆混合的烘焙咖啡，再加椰皇貓、茶拉米素和杏仁茶等甜品，更加滿足。

可愛熊貓

近日經常聽到大眾講及熊貓經濟，數碼港一間酒店中餐廳以此作主題，推出可愛的熊貓點心。艾寶熊貓野菌蒸包以黑白饅頭配菇菌餡料，芳香清新。另一款艾寶熊貓奶黃麻糬，以熊貓受打滾作露感設計，清甜煙韌。此外，餐廳於現時至11月30日推出時令大閘蟹宴精選菜式推介，當中包括蟹枌蒸蛋白龍蝦球、酥炸蟹粉釀蟹蓋、蟹粉百花釀珍寶帶子及蟹粉燕窩海皇羹等，各有特色。此外，餐廳近日迎來新任行政總廚陳忠秋師傅，更捁別推出品味套餐，前菜有蜜汁叉燒、清酒凍鮑魚和醬燒銀鱈魚，滋補的椰皇花膠無花果瑤柱燉海螺，主菜有珊瑚脆皮百花釀遼參和松露銀耳百合炒和牛粒等，豐富美味。

新任大廚

因應中菜行政總廚黃偉成師傅的上任，荃灣酒一間酒店中菜廳推出全新的黃偉成總廚鮮味饗宴，前菜有花雕醉鮑魚、海苔蟹粉脆藕餅和桂花蜜汁香煎金蠔，呷一口滋潤的松茸螺頭瑤柱燉花膠後，就可品嘗海鮮汁脆皮釀日本遼參、魚香茄子燴美國龍蝦和黑糖桃膠薑汁奶凍配紫薯蜂巢香杧酥等菜式，精緻擺盤加上創新的設計，令人回味。

私房美味

本地有不同的菜系選擇，中環潮州餐廳近日推出全新的私房菜概念，行政總廚許美德師傅設計潮味雅饌晚市嘗味菜單，當中有12道菜式可供選擇，包括潮州滷香凍鮮鮑魚、鮮蝦黃金角、潮州馬友魚飯作前菜，湯品有花膠杏汁燉白肺湯或花膠青欖燉螺頭湯，鮮‧活可選潮式三式醬凍大紅蟹、堂燒蝦籽燒澳洲大海參、手切肉餅蒸膏蟹圈和和潮式水昌鴛鴦龍蝦球。禽‧戲系列有八寶片皮雞、潮州老香櫞炆一字骨和峽山蔗渣煙熏鴨等配搭，時‧令系列的蔬菜有金華腿蓉津白和方魚炸鹹肉炒芥蘭，最後還有地道主食和甜品，每道都是繁複的手工菜，讓客人感受到私房菜精粹。

海味配美酒

中菜用料講究，宴客時會選用名貴海味，干邑品牌因應新款限量版佳餚誕生，特別和銅鑼彎米芝蓮三星中菜廳合作，於10月21日至11月7日，會有主廚黃隆滔師傅炮製的鮑魚鵝掌煲配2杯干邑套餐，提升品味體驗。