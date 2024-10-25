Nicole Scherzinger被爆於Liam Payne離世當日仍有短訊溝通

英國男子組合One Direction（1D）前成員Liam Payne本月16日於阿根廷一酒店墮樓身亡，終年31歲，事件震驚樂壇。近日有指原來Liam「出事」前曾與一美國女歌手Nicole Scherzinger以手機短訊交談。

Nicole曾是英國歌唱真人騷比賽節目《X Factor》任評判是其中一位協助1D成立的重要人士，而她一直以來都有與1D隊員包括Liam保持聯絡。而今年夏天，2人亦為Netflix一競賽節目《Building the Band》中合作，亦成為Liam電視節目的遺作。近日Nicole於紐約百老匯忙演音樂劇，而音樂劇大師安德魯萊韋伯（Andrew Lloyd Webber）近日受訪時就爆料指Liam死前當日有與Nicole聯絡過。他說：「我要講啲冇提及過嘅嘢，就喺上周三（16日）Liam死時，佢（Nicole）那日亦仍有同Liam傳過短訊。」安德魯更爆Nicole當日得悉Liam離世後仍堅持演出音樂劇，他大讚對方好專注投入演出。而今日Nicole就於社交網站留言哀悼Liam。她分享與Liam及女歌手Kelly Rowland合作《Building the Band》時的最後合照。她表示：「親愛的Liam，我會永遠珍惜我們共享的時光，從15年前One Direction誕生至到幾星期前。好感恩最近可以與你共事。我們分享對音樂同樣的愛與熱情，而我會永遠記得我們有過具意義與快樂的對話。」Nicole亦直言對他不在而很難去接受。

另方面，自Liam離世後已有傳他是受毒品影響下而墮樓，後來更指警方懷疑是酒店員工出售毒品給他，並透過肥皂盒來運毒上房。昨日，大批警方人員就被影到闖入酒店搜證。據知警員於酒店檢查一些酒店閉路電視片段、大堂電腦以及員工更簿來助查。