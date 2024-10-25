周杰倫演唱會一票難求　竟被同1藝人綑綁放售

台灣天王周杰倫（Jay），時隔7年將於12月初喺台北大巨蛋開4場個唱，近15萬門票更於開售5分鐘後宣布售罄之餘，仍然有唔少粉絲因為搶唔到飛而難過。而日前，竟然有網友喺社交網Po文表示，願意原價出售周杰倫12月5日價值4880新台幣（約1182港元）門票2張，不過條件係需要同時以原價買埋羅志祥高雄跨年演唱會價值4280新台幣（約1036港元）門票2張，引嚟唔少網友留言道：「這還蠻良心的！」、「這個組合包超級划算，搶不到的！」、「就當作2倍價錢買周杰倫的票，可以了啦！」；此外，更有網友表示用價值36900新台幣（約8939港元）嘅新型號手機，換周杰倫演唱會4場價值6800新台幣（約1647港元）嘅特區門票，但就引嚟網友嘲諷：「一支只能看到粥餅倫喔！」

另外，隨着周杰倫演唱會門票開售，唔少黃牛更蠢蠢欲動準備大撈一筆，而日台北市有關科技偵查隊亦宣布破獲全台最大黃牛夫妻檔，並於電腦內發現相關購票資料，初步了解有64人匯款200萬新台幣（約48萬港元）「預購」周杰倫演唱會門票，同時該對夫妻檔更已經取得50組演唱會門票取票序號。