容祖兒想要愛情滋潤　有意挑戰啟德新場館

天后容祖兒（Joey）今日（25日）出席汽車品牌活動，分享自己駕駛經驗，她表示雖有聘請司機，但對方也不是24小時隨時候命，加上自己也喜歡駕駛，故平日也會自己開車，不過通常是點到點、不太複雜的路線，而出國旅遊也不時會自駕遊。她笑言滿18歲便去學車，因此駕駛經驗豐富，不過最初曾被朋友笑她的駕駛技術似玩遊戲機，問到深刻經歷？她説：「舊年有一次落好大雨，好似揸船咁，我安全送咗阿Sa（蔡卓妍）返屋企。」她續説：「好多年前去梅姐（梅艷芳）生日會，當時好多記者喺車前面影相，啲閃光燈閃到睇唔到架車，結果聽聲停，原來「揩到」張學友架車。（要唔要賠？）好似唔使喎，可能見係Friend。」

她表示早前先後去了新加坡及北京，因天氣一熱一冷，結果導致感冒，聲也變得有點沙，提到早前跟韋禮安合唱《如果可以》，她表示很開心，不過由於在室外坐幾小時，相信是因此導致感冒。她表示回港後即睡了24小時，又爆現時習慣了午睡，笑問是否開始懂得養生？她説：「有時間就瞓，依家嚿電冇咁襟。（搵個俊男返嚟叉電？）自己叉，Super Charge嚟！（想要愛情滋潤、叉電？）嗰啲唔係叉電，係滋潤，係偈油。（要邊隻級數偈油？）最高級啦！」

另提到她參加音樂節目《聲生不息》，Joey表示自己是長駐歌手，稍後會開始為新一輯節目拍攝，問她要兩邊走可會影響製作新歌？她表示一有時間便會到錄音室，坦言想慢功出細貨，故揀歌需時。談到開騷，她表示有意挑戰啟德新場館，但一切仍未商討，現時先着眼於下年初的澳門騷，提到她之前開騷時誤中機關險墮台底，她指自己向來小心，當時是機關有問題，笑言會叫機關小心點。至於好友張敬軒近日因演唱會弄得心力交瘁兼暴瘦，Joey表示覺得對方應該是特意為騷Keep Fit：「我淨係覺得佢又Firm咗、靚咗，做騷通常都要Keep少少嘅。」