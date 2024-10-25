衛詩雅孖許冠文「父女檔」上陣　同樣神經質癲癲地零隔膜

好多人嚮往退休後做自己喜歡做的事，影帝許冠文處於半退休狀態，因為他最愛是電影，所以退休後繼續在拍戲，其新作談生前死後，他覺得在生時要好好享受，臨終離去前與至愛唱着歌仔便感滿足，他心願想再拍喜劇，希望拍一部讓觀眾笑完會感到世界很美好和有希望的電影。

許冠文的喜劇陪伴着香港人成長，今次由他主演的英皇電影《破.地獄》，關於生死的故事話題嚴肅，收到劇本時覺得很有意思，指導演和編導花了好長時間去搜集殯儀的小故事，相信觀眾看後自有領悟：「呢部戲同我人生睇法好接近，人生本來就係悲劇，我哋點樣嚟唔知，嚟到做乜唔知，將來點又唔知，好茫然，條路要自己去搵，搵唔到就大鑊，點搵呢？最重要是enjoy。」他一生人只喜歡兩件事，就是釣魚和做戲，所以退休前後都在拍戲，沒有變過。今次與衛詩雅（Michelle）演父女檔，讚Michelle演技出色，屬甲級女演員，「一叫開機佢就唔記得咗自己，總之佢就係我個女，我係佢老豆，演得非常之投入。」

衛詩雅講笑是因為英文名跟許冠文女兒撞名，大家又入戲交流，所以真的很似父女。許冠文指Michelle天生有演戲「神經」有望衝上影后，笑指自己也一樣神經質，試過拍十個鏡頭十次效果都不同，「我直情係神經，癲人添！」更即場示範神級「癲」峰演技，在鏡頭前靜默10秒，然後施施然說：「我唔理鏡頭好唔好睇就做，人哋咪覺得我癲癲哋，平時都係咁，所以我老婆覺得我唔正常，不過佢又鍾意喎！」他與Michelle的父女情很有隔膜，愛不會說出口，現實他跟女兒許思行就無所不談，父女自有一套相處模式，從小他便愛向仔女討意見及給予稱讚，引導子女跟他溝通。Michelle跟屋企人也很融洽，關係充滿着愛，所以她與許冠文演互憾情節，直言很難演。

許冠文提到上一代教仔方法經已過時，直指父親一生從無讚過他，當年他寫了一首《鐵塔凌雲》給Sam許冠傑唱，竟遭父親責駡：「佢話不知所謂，學人寫歌詞，問我有冇睇過唐滌生，唔睇就學人寫。」他意識到上一代不讚自己人是「謙虛行為」，認為是大錯特錯：「咁細個爸爸就話你衰，真係會做咗衰仔架！」他覺得父母能夠引起子女產生興趣，有天份的仔女一定做得好，無天份也定會做得不錯。戲中又帶出重男輕女的社會現象，許冠文直斥此想法非常愚蠢和荒謬，他個人就覺得女仔其實較叻，特別女人生育更加了不起，自揭老婆也覺得他對待女兒比對待兒子好。

問將來走到人生盡頭有甚麼想做？許冠文不減搞笑本色表示：「要講嘅嘢唔好等斷氣先講，唔係拍戲呀！尤其是親人有機會就要講。最後幾個小時，我諗住大家唱吓歌仔，鍚一啖就好。」其實他還有個心願，希望能再開拍喜劇，已有幾個構思，笑言由《雙星報喜》開始，度橋度到走投無路。「想拍一部好笑又好有意思的喜劇，以前覺得喜劇好笑就得，依家年紀大，笑完覺得生活好玩咗有啟示嘅電影，令你覺得世界好靚和充滿希望。」

Michelle感覺電影好像一本教科書，教人面對死亡，有想過將來喪禮好似開派對一樣，內有抽獎遊戲，主要想大家帶着悲傷來，釋懷地離開。「我覺得仔女要帶父母去睇，令父母知道點樣令仔女舒服，如果你係父母，都應該帶子女去睇，呢部戲嘅訊息好得意，破地獄告別儀式係為先人做，其實有冇諗過係為生人而做？」