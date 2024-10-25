充氣智能錶　量血壓都得？

智能手錶功能愈來愈強，現在連量血壓都得！說的是HUAWEI新錶WATCH D2，內置高分辨率壓力感應器、微型氣泵和充氣氣囊，氣囊一經充氣即能測量血壓，並支援24小時自動監測，從而得出收縮壓及舒張壓讀數，數據收集後更會匯出報告，方便求醫時供醫生參考。它的氣囊只有26.5mm闊，比傳統上臂式電子血壓計少五倍，而且採用TPU熱塑性聚氨酯物料，使用時防汗不刮肉。

另外，此錶支援微體檢功能，一鍵檢測壓力、心率、血壓、血氧、皮膚溫度、ECG心電圖、血管彈性、脈搏波房顫動和睡眠呼吸中斷多達9項生理指標。運動模式則超過80種，並提供運動、飲食、睡眠、體重和壓力管理，助用戶養成健康習慣。內建1.82吋方形AMOLED屏幕，錶面是2.5D立體弧面玻璃，備有幻夜黑及晨曦金色，分別配以黑色氟橡膠錶帶及白色複合皮革錶帶。

同場加映︰健康指環

近期火熱的智能穿戴裝置仲有Samsung Galaxy Ring，這款智能指環僅重2.3g，採用堅固防刮的Grade 5鈦合金打造，防刮同時對應10ATM防水，運動及沖涼都唔使除下來。提供睡眠分析、心率檢查、月經週期追蹤及自動運動檢測功能，活動提醒功能更會在戶久坐發出提醒。它還支援手勢控制，配對手機後，只需捏合手指兩下即可進行拍照或關閉鬧鐘等多項操作。