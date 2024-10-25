羅天宇陳曉華「玩風」惹熱議　表現專業網民大讚

藝人陳曉華（Hera）與羅天宇有份主演的無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》近日熱播，昨晚（24日）播出的一集中講兩人在打風時仍出去「玩風」，片中二人舉步維艱地步出屋外，齊齊180度將身體向後傾、順住風勢慢慢向前飄，天宇中途更逆風轉身與Hera來個「比薩斜塔式」面對面，由於畫面唯美兼超乎物理想像，該幕引起網上熱烈討論。

羅天宇接受東網訪問時表示對該場口印象深刻，當日在樹林內拍攝，現場出動了三部巨型吹風機，以及動用了近百名工作人員，首次吊威吔的天宇坦言有難度：「因為要運用腹部力量去保持個角度，好在嗰段時有健身，因為試個速度同斜度，所以拍咗好耐，當日同陳楨怡拍完打風戲又同陳曉華拍，拍完個腹好痠痛。」

至於Hera透露背後有數十名工作人員幫忙拉威吔，大大減輕了演員的負擔，她也因而覺得很好玩：「因為佢哋拉到我有啲飄起咗，搞到我好似識輕功咁，好得意。」並笑言場口最高難度是「呼吸」：「因為現場好大風，你都唔知要呼吸邊啖空氣好，但好彩好快就習慣咗。」Hera續指當時拍了不少遍，皆因導演想拍到最好效果：「因為我太柔軟、又冇乜腹肌，好多時會拗腰過龍，變咗視覺上唔夠靚，所以對我嚟講，難度係點樣保持住個角度去改善拍出嚟嘅效果，但做到係好有成就感。」由於拍攝期間正值嚴寒，Hera的戲服較薄，她要做足保暖措施：「我貼咗五、六個暖包打底，劇組都有準備薑茶畀我哋保暖。」

對於兩位演員的表現，網民大讚專業：「怎能忍住不笑場？」、「演員的信念感很好」、「核心好強」，又讚Hera擁有一雙甜美腰果眼兼有年輕時袁詠儀的影子外，笑指天宇的潔白牙齒勁吸睛，更錯重點搞笑留言詢問天宇用哪隻牌子牙膏。