林明禎被Edan追求自認好幸福　對愛情持開放態度：有就把握！

馬來西亞女神林明禎與凌文龍（小龍）最近在新片中合作，片中小龍獲女神腳底按摩令他容光煥發，幸福感爆棚；獲MIRROR成員Edan追求的明禎亦自認幸福，她揚言對愛情持開放態度，遇上便會好好把握。

林明禎與凌文龍最近在電影《把幸福拉近一點》中結緣，明禎飾演按摩師，小龍演出甘迺迪氏症患者，兩人展開一段動人友誼。小龍在片中大部分時間坐在輪椅上，他表示拍攝前問劇組借輪椅並出街練習，除了肢體動作外，他稱角色面對死亡隨時來臨的心理恐懼，對他來說是一大挑戰。

至於明禎有別以往的性感可愛風，在片中打扮較為樸素，她自言入行前曾開設美容院兼考獲按摩的相關執照，所以按摩對她來可謂說手到拿來，但卻被對白考起：「套戲係3年前拍攝，當時我仲未嚟香港發展，我係完全唔識講廣東話，亦都聽唔明，同一時間我仲拍緊另一套電影，兩套嘅對白都超多，呢套有好多關於經絡嘅術語，所以好大壓力。」劇中明禎會為小龍做腳底按摩，明禎笑言：「劇組畀咗最靚嘅精油，我按完佢容光煥發。」小龍自認幸福，大讚劇本寫得好：「見到佢個樣已經好幸福，當我知道係明禎做對手，我問導演，佢係咪會同我按，佢話當然，我話套戲真係寫得好。」

另外，獲Edan公開力追的明禎被問到當下是否一如片名很幸福？明禎直認不諱：「對我嚟講嚟香港生活係好幸運同幸福，冇諗過喺香港租屋住，一步一步，喺香港好多工作，無論食物等等都好習慣，都挺好。（冇諗過喺香港都遇到好姻緣？）呢部分就順其自然，我對呢方面係開放嘅，隨緣，有就把握，冇就專注工作。」

髮型:@mattchau（林明禎）、yan kwok@Lab two salon（凌文龍）

化妝:@miaomiaomakeuo（林明禎）、Julie H@Jlab（凌文龍）

服裝:@louboutinworld（林明禎）、Kolor@Lane Crawford（凌文龍）