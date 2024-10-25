Jer施展「帽子戲法」　射入3球成為MVP

叱咤903今日（25日）舉行《903 AllStar 足球賽》，由陳健安、洪嘉豪、Fatboy@ERROR、保錡@ERROR、AK@MIRROR、Jer@MIRROR、胡子彤等歌手組成的「歌星勇士隊」，大戰林海峰、余德丞、黃志淙等DJ組成的「九零三人隊」。足球港隊代表暨香港足球先生陳肇鈞擔任903超級外援，鄭裕玲亦親臨現場支持「九零三人隊」，最終「九零三人隊」以七比四大勝「歌星勇士隊」。

不過Jer雖敗猶榮，他施展帽子戲法，一人入了三球，被大讚好腳法，是名副其實的「風之子」。Jer表示很享受今日的賽事：「我覺得好好玩，好Enjoy成個過程，因為好少同其他歌手一齊踢，同安仔（陳健安）、嘉豪（洪嘉豪）、AK約咗五年都未踢到，今日終於踢到。」AK則自評表現麻麻，大讚Jer踢得好，是他們的MVP：「至於嚟緊嘅籃球賽，我就會喺場邊打氣，如果真係要落場，我就會跑動下，負責拉開啲對手。」Jer笑言:「我就唔想好似上年咁甩鞋，好彩今日有綁實啲鞋帶。」

而本身熱愛足球的洪嘉豪直言好玩：「我喺球場屬於冷靜型，少參與進攻，今日做下半場嘅隊長，多數喺指手畫腳，做下䇿劃。不過球場太嘈，我叫到聲嘶力竭，但係隊友未必聽到，但成件事真係好好玩。」至於擔任隊長的陳健安韌帶受傷之後，第一次返落球場，今場賽事都有多次進攻射門：「不過今日先知係隊長，我就同佢哋熱身、講戰術。好開心可以一齊踢波，成件事好熱血。」