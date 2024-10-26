【是日通勝】

農曆九月廿四

甲辰年 甲戌月 癸亥日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、中午11時至1時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：大事勿用

忌：嫁娶、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：42、11、49

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：要做個精明消費者，勿盡信推銷員的說話。

金牛座：面對未擺平的老問題，不放棄就有望解決。

雙子座：易破財，出門時注意錢包，否則必有所失！

巨蟹座：各方面的運勢都很好，切記不要得意忘形！

獅子座：偏財運不錯，有機會中獎或收到神秘禮物。

處女座：迎來苦悶乏味的一天，易在職場碰到麻煩。

天秤座：事業有明顯進步，但不應為工作犧牲健康。

天蠍座：塞翁失馬，焉知非福，面對得失勿太執着！

人馬座：三心兩意，處事拖泥帶水，不易取得佳績。

山羊座：有異性對你關懷備至，勿拒人於千里之外。

水瓶座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

雙魚座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）兔 有自信

（跌）蛇 有意外

鼠：工作運不錯，集中精神，做好分內事。

牛：財運上升，見客傾生意，成事機會高。

虎：已有伴侶者應當自律，切勿拈花惹草。

兔：自信心特別強，有接受新挑戰的勇氣。

龍：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

蛇：是日沖煞，運勢差，要留意交通安全。

馬：珍惜眼前人，千萬不要做出越軌行為。

羊：思想悲觀，主動性不足，脫單有難度。

猴：太在乎別人的話，對自己沒半點好處。

雞：午後狀態不佳，重要事情要趁早處理。

狗：積極學習新知識，對事情發展有幫助。

豬：對自身能力有懷疑，遇到難題易退縮。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

最喜歡讀書的TOP 3星座

閱讀是許多人最喜歡的活動之一，有些星座對於閱讀的熱愛程度遠高於其他星座。以下是最喜歡閱讀的3大星座：

1.處女座

處女座的人是最喜歡閱讀的星座之一，喜歡各類書籍，包括小說、傳記、歷史等。他們非常聰明和有組織力，可以通過閱讀獲得更多知識和啟發，還喜歡寫作和記錄，可以將自己的思考和感悟寫成日記或文章，記錄自己的感受和思考。處女座的人通常非常有邏輯性，可以幫助自己整理思路，還可以與他人分享自己的想法。

2.雙鱼座

雙鱼座的人也非常喜歡閱讀，對各類書籍都有興趣，包括小說、詩歌、哲學等。他們非常敏感和有創造力，可以通過閱讀獲得啟發和靈感，還喜歡表達自己的情感和感受，可以將自己的思考和感悟寫成詩歌或散文。此外，雙鱼座的人還喜歡探索未知和神秘的領域，可以通過閱讀和創作獲得更多的靈感和創意。

3.天蠍座

天蠍座的人亦非常喜歡閱讀，特別鍾情於懸疑、推理、哲學等書籍。他們不僅喜歡閱讀，還喜歡探究未知和神秘的領域，可以通過閱讀發現更多的秘密和謎團。此外，天蠍座的人還喜歡獨立思考和分析，可以通過閱讀和思考發現更多的真相和秘密。