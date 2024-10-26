陳山聰入行30年首次開個唱　搵囝囝出手重拾初心

視帝陳山聰近年主力拍攝劇集外，本身當歌手的他，每次到外地登台或跟影迷相聚，必定會唱歌助興，大搞氣氛。而今年是山聰入行30年的大日子，昨日他官宣將首次搞個人演唱會，於12月8日在廣州舉行「陳山聰初心巡迴音樂會」，昨日官宣的他，於社交網PO了是次演唱會海報，並配文：「不經不覺已經在娛樂圈30個年頭，還記得1994年第一次在台上表演的時候，好像是昨天的事！今年終於有機會做一件自己想做的事，就是跟大家在台上分享一下我這30年的故事。」

今次演唱會海報的概念全都是山聰的意思，最特別的是上面「陳山聰初心」5字，是兒子Jaco的親筆，相當有意思。山聰接受東網獨家訪問時坦言：「其實呢個項目都傾咗好耐，係我今年最想做嘅一件事，好開心投資方有興趣同我合作，今次真係第一次！希望藉住呢個機會可以跟我多年認識嘅S或者新相識嘅FANS分享我嘅成長過程，今年入行30年，就當係畀自己一個紀念。」

提到今次海報由Jaco親手寫上標語，山聰坦言：「初心代表童真，令我諗番起初出道17歲嘅時候膽粗粗出唱碟，30年後我又有自己嘅小朋友，Jaco開始識寫字，如果大家有留意到，個初字佢係寫錯少少，但我覺得唔緊要，呢個係我一個好好嘅紀念。」山聰更甜笑謂：「我都覺得佢寫得唔錯！哈哈！」

今次演唱會山聰除了唱自己的歌外，亦會唱其他歌手的歌，「一啲大路嘅歌都會唱嘅，如果唱啲歌大家唔識就冇意思啦！」問到會否邀請嘉賓時，他大賣關子謂：「有嘅！當然有神秘嘉賓，不過依家唔講住，大家買飛入場睇咪知囉！」