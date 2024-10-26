衛詩雅先拔頭籌攞影后　有望金像再封后+結婚生B四喜臨門

藝人衛詩雅、周家怡、梁雍婷等昨晚（25日）在銅鑼灣為演出的英皇電影《破•地獄》進行優先場，捧場嘉賓包括有連詩雅、伍允龍、寶珮如等。女主角衛詩雅憑新片在澳門《澳淶塢國際電影電視節》中奪得第39屆華鼎獎「華語最佳影視女演員」，首次獲得演員獎項的她表示很開心，認為獎項無論大小對演員也是鼓勵和認可，以及被看見的機會。

她對於外間看好她能獲得提名金像獎「最佳女主角」，直言攞獎是強心針，信心增加，但首先希望票房好，最想和劇組一齊慶功。

講到近期喜事重重，得獎又將結婚，可希望贏得金像獎影后和生BB湊成「四喜臨門」？她則指希望多奪兩個獎項，及電影有好票房。在旁的周家怡指要到埃及旅遊後才跟她慶祝，笑言到埃及是找前世男友，衛詩雅聞言指結婚當日有好介紹，兄弟團中有位專業人士，年紀相約，很適合家怡，又指會穿針引線，將花球拋給她，家怡則笑說：「我個心情好似去相睇咁。」

梁雍婷則指有極度穩定拍拖6年的男朋友，但未有結婚計劃，自言對婚姻恐懼，若然結婚的話，也會自動向男友求婚，她笑說：「結婚唔係個人嘅嘢，仲要跟奶奶關係好，但係我同奶奶關係都好好㗎。」衞詩雅也指跟未來奶奶關係很好，多謝未來奶奶給予很大自由度。

連詩雅產下囡囡後，距離目標體尚有3公斤距離，但因餵人奶也不會刻意減肥，希望給BB足夠營養。談到囡囡3個月大，她指先享受這階段，再考慮追生BB，又指老爺、奶奶今年內抱一年抱了三個孫，故她也沒太大壓力。現時全面復工的她希望到不同地方開騷，雖然不捨得BB，但三日兩夜的短程登台也可以，還有計劃趁BB長大前和老公去一次二人世界旅行。講到近日有賀歲片被指進入美容院「強拍」遭上網公審，鬧出羅生門事件，她則指自己拍戲以來未遇過類似事件。