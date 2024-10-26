學識正確洗梳子　保護頭皮健康

一頭柔順光滑的秀髮是許多女生嚮往的目標，不但購入各種營養品如護髮素、髮膜、護髮精華等，維護髮絲健康，並投入大量時間進行護養。但許多女生都會忽略了一個工具，那就是梳子。作為日夜與髮絲親密接觸的工具，倘若沒有定期清潔，長久累積的皮脂、皮屑便會在梳頭的過程中帶回到頭髮上，因此梳子的清潔也是養護頭髮過程中，至關重要的一環。

梳頭髮除了可以加速頭皮的血液循環，梳通打結的頭髮，還能將積聚在髮根的皮脂分散到髮梢等乾燥部位，一方面能平衡頭部的pH值，另一方面能滋潤髮絲。不過，如果一直用久久未清潔，積聚了污垢、皮脂、頭屑梳子來梳頭，可能會因為滋生的細菌和其他有害微生物而影響頭皮健康，另外也會讓本來洗乾淨了的頭髮越梳越髒。

如何清潔梳子？

第一步，先用尖頭梳、手指挑走纏繞在梳子上的髮絲，如果髮絲徹底卡在梳子上，也可以剪刀剪斷頭髮，然後在分段去除。第二步，如果是塑膠製成的梳子，可以放在裝有溫水的水槽中，再加入兩泵洗頭水，浸泡約10分鐘，有效溶解頑固油脂。第三步，用牙刷將梳子的每一個角落都清潔一遍。如果實在是骯髒，也可以用牙刷蘸取小量梳打粉進行清潔，再用溫水沖乾淨；又或者溫水中加入適量醋加以浸泡，幫助有效清除污垢。至於木製或是鬃毛梳，就要盡可能先去除梳子上的毛髮，然後在流水下用洗頭水清潔刷毛，避免將木柄浸入水中。晾乾時，應該要將刷毛朝下，並至少讓梳子風乾12小時。