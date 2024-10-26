雪梨為徐少強誕下子女甘做單親媽媽　罕談辛酸：看不開的話已經死掉了

一代大俠徐少強離世，演藝圈中人無不惋惜千。他當年與雪梨誕下一對子女，2人的婚外情成為外界焦點。早前雪梨出席徐少強的追思會，亦令外界重提2人舊情，而近日進駐內地短片平台和社交網的雪梨，激罕談及做單親媽媽的經歷，並真情剖白：「你沒有經歷過，你不可能長大，沒有那麼成熟，還有看得通很多事情，沒經歷就做不到（淡然面對）。如果我看不開的話，我已經死掉了。」

雪梨14歲一出道就擁有大好事業前途，但卻誤做第三者，更為徐少強誕下一對子女，不過最後也分手收場。她當年移居加拿大照顧子女，相當不容易，她表示：「他（徐少強）也有問候我們的。」被問到如何捱過當年的艱難時刻，她坦言：「沒有……就帶帶孩子、教教他們呀……因為我待在外國一段時間就回去香港拍《神鵰俠侶》，所以小孩長大的時候，我陪不了他們，這是我的遺憾。」

她指當年女兒徐頴堃年紀尚小，但她就要回港拍攝《神鵰俠侶》，完成工作後再次回到加拿大，但女兒竟然完全不認得媽媽，此事令她感到相當驚恐，所以她就決定多花時間陪伴一對子女，多多相處，改善母子及母女關係。