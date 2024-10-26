辛芷蕾男友淪劣迹藝人不離不棄　被爆劈腿6年情玩完

內地女星辛芷蕾因神劇《繁花》爆紅，雖然外表艷麗，但原來她十分專一，和細1歲男星翟天臨秘戀6年，儘管翟天臨因涉論文抄襲，淪為劣迹藝人，她仍不離不棄。可是近日內地傳媒拍得翟天臨帶高挑女子看話劇，結束後回他屋企，消息一出，立刻引發討論，還以「辛芷蕾疑似分手」登上熱搜。

辛芷蕾和翟天臨在綜藝節目《演員的誕生》擦出愛火，2018年底被直擊同遊主題樂園，戀情因此曝光，雖然雙方沒有公開認愛，但已是外界公認的情侶。打着「學霸演員」的翟天臨2019年被傳出涉嫌抄襲博士論文的風波，儘管他公開道歉，博士學位仍被北京電影學院撤銷，大陸官方還公開強調，對學術不端行為「零容忍」，翟天臨因此淪為劣迹藝人，但辛芷蕾仍不離不棄，2人被拍到低調看電影，還開心約會玩夾公仔。

但內地傳媒昨日（25日）驚爆，日前在街頭直擊翟天臨，出現一位高挑女子鑽進他的車，一起回到翟天臨住處，但卻不是辛芷蕾，翟天臨和該女子隔天則從家中出發去看話劇、吃飯，結束後又回到他家，疑似同居。而辛芷蕾回到北京後，已沒有回到兩人的昔日愛巢，認為辛芷蕾和翟天臨已分手，大家都希望辛芷蕾發單身聲明。

消息一出，「辛芷蕾疑似分手」登上熱搜榜，截至目前，辛芷蕾和翟天臨都沒有正面回應此事。同時，辛芷蕾助理發文：「多關注作品，遠離私生活，我姐獨美！」被解讀是默認分手傳聞。