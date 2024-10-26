玩味萬聖節　鹹甜皆宜

在萬聖節除了盛裝打扮去派對，飲酒食大餐，其實坊間還有不少選擇。大家既可以買造型糖果和蛋糕Sweet住過節，這個時候亦有各款美食和特飲登場，讓你時刻感受節日氣息。

薄餅與冬甩

想和朋友齊齊玩，一個大薄餅似乎最適合分享。連鎖薄餅及冬甩專門店於即日至11月3日推出萬聖節限定的芝士漢堡薄餅和冬甩，首次出場的芝士漢堡薄結合兩款美食，配自家製的創汁，別具滋味。冬甩換上烏黑的麵糰加不同餡料，滿滿視覺效果。客人購物後會有隨機發放的主題專屬優惠券，更加開心。

烏卒卒拿鐵

香滑幼細的Latte可配不同口味，上環昭和風Cafe近日推出限定的萬聖節特別，黑芝麻Latte除有拉花外，還有可愛到犯規的小怪獸點綴，看住糖果怪獸在飲品中浸沒，好陰功豬呀！

南瓜批變雪糕

來到萬聖節，最常見到的就是遍地南瓜和南瓜食品，尖沙咀本地手工雪糕店就有限定的南瓜批口味，雪糕加肉桂、肉豆蔻、丁香及薑等香料，層次豐富。另一款斑蘭雪糕，雪糕用1公近斑蘭葉製作，配澳洲全脂牛奶製作，滿滿東南亞風味。

黑紅套餐

黑色和紅色是萬聖節的主題色調，中環漢堡包店於10月26日至11月1日推出的萬聖節限定套餐，就有辣子雞漢堡，黑卒卒的麵包夾住炸雞腿肉，配墨西哥辣椒醬、莎莎紅醬、洋葱和芫荽沙律，吸睛又美味。配血紅士多啤梨吉士奶昔，好味又貼題。

趣怪零食

想玩Trick or Treat，就要預備大堆糖果。連鎖百貨店推出多款主題零食，殘肢造型雜錦果汁啫喱軟糖、朱古力雜錦脆脆、幽靈列車空心牛奶朱古力、萬聖節香橙士多啤梨味朱古力蛋、萬聖節牛奶朱古力棒棒和毒娃造型士多啤梨及可樂味糖果都好啱用，另外有吸血鬼牙齒或科學怪人燒烤味脆片，造型趣怪。