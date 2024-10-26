魏浚笙準備除褲謝票　何啟華自詡任砌抵玩

藝人魏浚笙（Jeffrey)、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、何啟華（Dee）、林家熙（Locker）、許恩怡（Natalie）和黃愷傑（Wesley）出席電影《焚城》，今日舉行電影宣傳曲《一世隊友》的MV花絮首播見面會。《一》這首歌是改編自《最佳損友》，由Jeffrey、Dee、Locker和黃愷傑等全男班主唱。

MV中見到謝君豪率領Dee、Jeffrey、Locker、Wesley和梁仲恆（阿炳）濕身騷麒麟臂演出，媲美澳洲的大隻佬消防員的月曆照，王菀之睇完講笑提議應該要出月曆。Louise及Natalie就大讚MV好睇，Louise更期待下次自己有份參與合唱。Dee就笑言今次全程「Chok住」拍攝，爆拍攝期間好多學生對着Jeffrey尖叫，Locker笑言不止學生，連老師都被吸引出來圍看。Dee笑指跟幾位男生合作好開心：「ERROR成員成日欺負我，當我寵物，同佢哋一齊我就似人。」

Dee和Jeffrey受訪時表示拍MV時只着住防火褲和背心，問票房好可會除褲謝票？Dee笑言除褲頭三位未輪到他，應該由Jeffrey負責。Jeffrey就戲言不如除鞋，不過近日操練變大隻了，練出4.6至6件腹肌，已準備好不怕除褲，Dee自言不用操練，問是否無戲拍不用操？他笑稱：「係好多戲不過未搵我，我出名任砌，係放題演員，抵食抵玩抵用。」表示電影市道差，前輩仍然堅持拍電影，令年輕演員有發揮好感恩。提到隊友保錡爆出姊弟戀，Dee代保錡否認：「我好公道，呢個係老屈，我好清楚唔係，但啲人信。希望大家高抬貴手，不要再狙擊佢，每個人都有啲創傷後遺症。」並祝保錡快點脫離低谷。