中式細膩　滿口奢華與時令

近年飲食界興起了多元感官的餐飲體驗，由西餐至中菜都有得揀，更愈趨豐富奢華，最近更有餐廳以滿漢飲食文化為主題，將清宮奢華融入菜單之中，帶來不一樣的滋味；另有餐廳選用時令食材炮製出精緻蟹餚，讓巴絲打可以細味奢華與時令。

五感體驗清宮廷滋味

位於金鐘的一個由多元感官主導的中菜體驗空間餐廳，繼早前以唐、宋兩朝為主題推出餐飲後，最近就以清朝為題，團隊擷取滿、漢的飲食文化精莘，創作出全新的「滿漢壹零捌」10.8道菜套餐（需預訂），以滿漢全席一百零百道菜為靈感，設計了10.8道菜，每道菜還蘊含一個歷史故事，好似康熙喜愛的「康帝烤乳豬」，是喜愛狩獵康熙在獵得野豬後，隨行御廚以樹枝現烤來吃，餐廳大廚就用日本櫻花木燒烤原隻乳豬，皮脆肉嫩又散發獨特煙熏香氣，更是佐酒佳餚。另一道「太后鴿子蛋燴官燕」據說是慈禧太后喜愛的滋養湯品，大廚用上等官燕配上乳鴿蛋，以上湯慢火細燉逾4小時而成。至於主菜的「如意熊掌伴草八珍」，以「陸八珍」之一的熊掌為靈感，將豬大腿肉釀入豬皮，輔以黑虎掌菌以提味，再用腰果勾勒出熊掌形狀，蒸熟後淋上蠔油芡，伴以猴頭菇、羊肚菌、銀耳等珍貴的「草八珍」，展現出獨特山珍鮮味。還有「雲南猴子腦」、「炭燒公子鵝」、「努爾哈赤伴金桃」等菜式，盡展團隊匠心巧手。

精緻巧手時令蟹饌

位於銅鑼灣一酒店內的星級粵菜食府，最近就選用時令肥美的大閘蟹推出了3款全新菜單，於即日至12月15日期間供應，包括魚翅鮑魚大閘蟹宴、魚翅遼參大閘蟹宴和至尊大閘蟹鮑翅宴。前兩者均奉上6両重的江蘇大閘蟹，還有生拆大閘蟹粉翅、薑葱生煎鹽香雞、瑤柱蟹腿炒飯等菜餚，選鮑魚套餐的更可揀選不同頭數的養殖吉品鮑，包括30頭、25頭或18頭，於網上商店預訂享9折優惠，預訂兩位起更可獲古越龍山陳年紹興花雕酒五年（250毫升）。至於「至尊大閘蟹鮑翅宴」除有6両重的江蘇大閘蟹外，還有配生拆大閘蟹粉翅、28頭特選吉品鮑、蟹粉蟹肉炒飯、原盅燉冰花官燕等，絕對是時令的奢華滋味。此外，餐廳亦提供單點的手工蟹餚，包括大閘蟹粉鼎湖素鵝、蟹粉煲仔飯、大閘蟹粉小籠包等，每一道都令人齒頰留香。