林夏薇性感搶鏡　反指密實楊茜堯有機心

無綫台慶劇《黑色月光》將於下周一（28號）強勢播出，領銜主演的楊茜堯、林夏薇、馬志威、梁超怡、葉蒨文及楊明等齊出席新劇宣傳活動，楊茜堯穿上印有「餘滿月」角色肖像的T恤，反被露事業線的林夏薇笑她有機心。在玩遊戲時，楊茜堯和林夏薇兩位視后即場鬥戲，重演劇中一幕，楊茜堯說：「你叫我做乜都得，但唔好傷害我個妹。」林夏薇再說：「我有錢，有地位，你點同我鬥？」楊茜堯即行埋林夏薇身反高潮說：「鬥高度」。

談及《黑》劇在內地已播畢，楊茜堯謂希望在港播出時同樣有好收視，因在內地播出時，觀眾也讚好睇，而林夏薇就話在港開始陸續做宣傳，覺得已成功打入內地市場，她說：「因為這套劇熱度高，多咗好多商演工作傾緊。」她指很難得該劇話題多，見到網上有「打林夏薇」這話題，熱搜量更突破8億播放。對於網民大讚其白皙美腿搶鏡，她笑道：「覺得很開心，拍呢劇大家都演得好爽，觀眾又睇得開心，多咗好多討論話題，特別多謝客戶，畀我咁多代言，令我保養得好。（會考慮幫美腿買保險？）我冇諗過呢樣嘢，希望有保險公司客戶搵我。」更順道宣傳劇中所佩戴的鑽飾是其自家品牌。楊茜堯聞言即：「咁犀利嘅咩依家？」至於為何有份演出的王浩信缺席？楊茜堯則謂他忙在內地拍綜藝，不過他亦有參與網上宣傳。提及楊茜堯憑該劇人氣爆燈，她自言已6年沒拍無綫劇，所以今次是落足心機拍攝，同時亦覺得是整隊crew的合作成果。

問到林夏薇劇中有不少性感戲，她說以往會逼老公其演出的劇集，但今次性感尺度較大，所以給老公自由度：「以前睇劇時，老公行開就會撳暫停掣，要等佢返嚟再睇，但今次就由得佢播，雖然佢唔會呷醋，佢想睇就睇啦。」而楊茜堯則謂老公羅子溢會自動波捧場，不過因劇情較深，所以不會給子女收看，她表示：「兒童不宜呀。」