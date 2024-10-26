本日日本：滑雪場率先玩！初哥勁享受

日本北海道札幌市早前迎來了首場降雪，正好宣告今年的雪季提早來臨！該國不少滑雪度假村已準備就緒於下月開始冬季營業，熱門滑雪地區長野縣輕井澤最快於11月1日便有滑雪場開門大吉，場內14條滑雪道滿足初、中、高級的難度需要，今年更增設多個針對初學者的體驗項目，無論高手或初哥都滑得痛快！另外北海道及福島縣的大型滑雪度假村亦於同月迎賓，想快人一步滑雪冇難度。

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長野縣：望淺間山 增慢速區

於11月1日至明年3月31日進行冬季營業的輕井澤王子大飯店滑雪場，是日本最早開鑼的滑雪場之一。場內共有14條滑雪道，當中8條專為初學者設計，其中最長的全景雪道滑行距離為1,519米，從山頂滑下可遠眺輕井澤街道及淺間山景色。場內還有人工造雪的練習場，是初次接觸滑雪的理想場地。今年滑雪場推出多項新設施，包括擴建專門給大小朋友盡情玩雪、及可於和緩坡度進行雪橇、滑雪圈等玩意的雪人公園，園內同時增設了讓初學者以最舒適速度滑行的慢速區。住宿方面，毗鄰滑雪場的輕井澤王子大飯店東館是心水之選，共有70間客房，最細房款面積也有32平方米，另有兩種小木屋房型。酒店設有專屬的森林溫泉，採用酒店地下直接提取的泉水，於露天溫泉可欣賞漂亮雪景，也有Spa設施與健身室等。想購物的話，旁邊開設了輕井澤王子購物廣場，集結約240間服飾、家具、日用品商店及餐廳，應有盡有。滑雪場成人1日券¥6,800（約HK$354）、酒店客房（兩人一房）每晚¥30,164起（約HK$1,569）。

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北海道：覆蓋甚廣 養生客房

於北海道規模數一數二的留壽都度假村，於11月23日至明年3月29日展開冬季營業。這個位處虻田郡的滑雪場佔地廣闊，覆蓋了西山、東山及伊索拉山等山峰，設有18條纜車路線，37條滑雪道，總長度達42公里。其中西山有11條滑雪道，包括適合初學者的初級雪道、開放夜間滑行的中級雪道，及非壓雪的上級雪道。想要體驗長距離滑行的話，可前往東山，從高868米的山頂出發，在逾2,000米的中級雪道上暢快奔馳。亦可挑戰位於伊索拉山區域、總距離長達3,500米的滑雪道，前半段可享遼闊景色，後半段則是穿越樹林的寬敞斜坡。另外還有專為跳躍及玩單板而設的自由公園，小朋友則可在兒童樂園玩滑雪圈、迷你雪橇、雪地小車等。如果沒有滑雪經驗的話，可參加場內滑雪學校提供的雙板或單板滑雪課程等。住宿方面，度假村擁有3大酒店設施， 當中以留壽都度假酒店&會議中心最受歡迎，最新推出的Wellness Room Premium Suite以健康養生為主題，配備了桑拿房、冷水浴和熱水浴、氧氣膠囊、氫氣機、按摩椅等。滑雪場25小時券¥33,000（約HK$1,742）、酒店客房每人每晚¥14,100起（約HK$733）。

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福島縣：地形多變 各適其適

福島縣耶麻郡人氣滑雪場EN RESORT Grandeco會於11月23日至明年4月20日推出冬季營業。滑雪場位於吾妻連峰西側西大巔山麓，共有10條滑雪道，最長有4,500米，最高點為海拔1,590米，無論單板滑雪或雙板滑雪，都能盡情享受超長雪道的快感。另劃分Snow Surf Park、Free Ride Park等，最大斜度達33度，多變的地形適合不同程度人士。滑雪場的雪質屬頂級粉雪，就算跌倒也不會痛，可邊欣賞福島磐梯山絕景邊滑雪。除了滑雪道以外，也有安全的玩雪區。無滑雪經驗也不用擔心，場內亦提供滑雪課程，除了一天內就能享受滑雪樂趣的基礎班，也有多個進階課程。此外備有多種類的雪具供租用，除適合初學者的款式外，連知名品牌如Ogasaka、Moss等都齊備。毗鄰滑雪場的EN RESORT Grandeco Hotel共有103間客房，多達12種房款可選，設有可邊賞雪景邊泡湯的溫泉外，亦舉辦雪地橡皮艇等讓住客免費參加的雪地活動。滑雪場1日券¥4,200起（約HK$218）、酒店客房每晚¥38,460起（約HK$2,000）。