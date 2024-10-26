呂珊體重急降惹厭食症疑雲　開腔親解暴瘦之謎

由胡定欣及黎耀祥等主演的無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》剛播出一周。近日劇集交代胡定欣扮演的七爺遭綁架，其母呂珊向「柴十七」黎耀祥求助救女。已有3、4年未有拍劇的呂珊，身型明顯清減不少，談到有網民表示關注，她坦言其實是為了角色造型：「監製話要瘦少少，我就試吓keep，減咗8磅。其實最難係瘦面，但當我知道大家都覺得我好瘦時，都係一個好大嘅鼓舞嚟。」

談到角色造型被讚有貴氣，她表示定妝長達8小時：「試咗好多髮型同化妝，啲貴氣係時間做出嚟嘅。」她又透露近日嘗試了很多不同類型的工作，其中一樣是首度演出粵劇：「我同米雪去咗新加坡破天荒演出真正嘅粵劇，真係學咗好多嘢、眼界大開，都花咗好幾個月時間日以繼夜咁練習粵劇。」

至於劇中飾演銀行職員，但「騎牆派二五仔」的邵初亦相當搶鏡。今次其造型以黑框眼鏡配馬尾，180度逆轉了平日的固有形象，不少戲迷都表示認不出她，更有人以為是陳星妤！邵初受訪時感激造型總監及監製為自己設計富年代感的造型：「非常幫助到我入戲，一着咗戲服同一戴咗眼鏡，就變身角色。今次係我首次拍劇，正式開工前都緊張㗎，做咗大量功課﹕「第一次演戲驚做得唔好。好記得選完港姐後，我哋啲女仔要試鏡，原來嗰場係打動咗《巾》劇監製，我當時真係冇諗過會咁，只係覺得要盡力。」

邵初笑言自己與「永業銀行」的莊思明、關嘉敏及周麗欣獲封「四大金剛」，並感激黎耀祥的幫忙﹕「佢教我演戲要自然、要有生活質感，要考慮清楚當下嘅情緒、態度，唔好死背書，唔好為咗咩目的去演，而係要演個過程出嚟從而達到個目的，佢啲貼士多到我都講唔晒。」