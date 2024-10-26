李佳芯自爆有追求者　觀察當中一切隨緣

藝人李佳芯（Ali)今日以大使身份出席有關ADHD病症的活動，膝頭貼了大膠布，表示是擦損小事。這是她第二年做大使，發覺身邊好多朋友無論大人和小朋友都有此病症，笑言自己都有類似病徵，對不感興趣的事情，會專注不到，留多1分鐘也不能，但是做自己感興趣的事，會愈做愈起勁不覺疲倦。發覺自己具多功能，可同一時間做幾樣事情，當對自己加深了解後，就會找到跟自己相處的方式。

自從拍完無綫劇《麻雀樂團》後，Ali暫未新工作，趁空放假旅行和進修，曾被譽為「魔音」的她，一直有學唱歌，覺得唱歌有助抒發情緒，又透露歌唱技巧已大有進步，令她信心大增，今日就不會上台演唱，怕焦點落在「魔音」上。

問她是否想擺脫魔音稱號？笑言：「現在嘅我已經擺脫咗，好有信心，不過你哋都會寫番我係「前魔音」，我唱歌老師話我其實聲底唔差，不停鼓勵我。」豪言有三四首飲歌。早前拍劇暴瘦10磅，今日已回復飽滿，問是否有愛情滋潤？直言有人追，但暫時仍在觀察中，緣分會交給上天。

另外，提到譚俊彥與張曦雯合作《企業強人》戲裏戲外都有拗撬，之前她與譚俊彥合拍就無此問題，稱譚俊彥為前輩，自己向來少與人爭拗，喜歡配合人。