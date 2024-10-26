eDELIVER 5特大載重量　性價比高

香港的純電客貨車選擇除了有歐系和日系，近年都多了不少國產之選。其中上汽大通（MAXUS）繼eDELIVER 3之後，最近也帶來載貨量及載重量都更大的全新eDELIVER 5。

建基於純電底盤，車長和軸距分別有4,800mm和3,100mm，輸港的更提供標準陣低頂及標準陣高頂兩個版本選擇。前者即拍攝車，車高1,960mm，載貨空間高1,455mm，並擁有6.6立方米的載貨總容量及1,200kg最高載重量；後者車高及載貨空間高度則分別有2,180mm和1,675mm，載貨總容量及最高載重分別7.6立方米及1,180kg。兩者皆配備雙手動趟門和180度左右對開尾門，配合532mm地台離地距，無論上落貨都輕鬆容易。

車頭設計簡潔時尚，醒目唔老土。以3座布局的駕駛艙，配備支援無線Apple CarPlay的12.3吋高清觸控式資訊娛樂系統、7吋儀表顯示屏、雙USB充電插頭及360度全景泊車鏡頭等。駕駛席有6向電動調校，中間及左邊的雙座椅則為梗座設定，左邊一張跟駕駛席一樣都有電熱功能。另車載多項主動式安全系統，包括ACC主動式定速巡航、前方碰撞預警、自動緊急制動、車道偏離警示、車速限制提示及司機監測等。

電驅系統方面，兩版本皆搭載前軸電馬達及64kWh磷酸鐵鋰電池，以前輪驅動，最大輸出功率及扭力分別同為120kW(即約163PS)和240Nm，最高速度120km/h，綜合續航力則分別達339km和316km(WLTP)。駕駛期間可透過軚環切換ECO/ Normal及Sport駕駛模式外及3段動能回收調校。至於充電時間，以70kW DC直流電充電，10-80%需42分鐘；以11kW AC交流電充電，0-100%需7.5小時。

eDELIVER 5標準陣低頂規格表

車型：5門3座電動輕型貨車

馬達：永磁同步馬達

電池：64kWh磷酸鐵鋰電池

最大馬力：120kW（約163ps）

最大扭力：240Nm

綜合續航力：339km（WLTP）

驅動：前置馬達、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣、（後）葉片彈簧

制動：（前）通氣碟、（後）碟式

輪胎：（前、後）195/65 R16

車身體積：4,800×1,874×1,960mm（長×闊×高）