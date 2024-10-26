古天樂拍電影與救巿無關　被追問明年生B：你當我異形？

藝人古天樂、周秀娜、王丹妮、胡子彤、張文傑和伍允龍等人今日（26日）現身中環為賀歲片《臨時決鬥》進行開鏡拜神。

古天樂自言今次主要是想拍一部開心的電影，與坊間傳的「救市」無關，表示喜劇最難拍的地方就是好多笑位，都不是靠劇本寫出來，而是到拍攝到時候要自行度位。今次在片中飾演退休香港拳王的他表示會有一場打戲，而該場戲還是與張文傑對打，笑言：「佢（張文傑）自己執生啦（驚唔驚對方落唔到手？）唔會，拍戲咋嘛。」問到他可會為戲中角色操肌？他說：「我退咗休㗎啦，休息吓啦。」提到今次新片「城寨四子」中欠缺兩子，只有胡子彤和張文傑可會覺得可惜？他回答：「下次啦，下次嗰部可能要出年。」

談到近日許紹雄和林盛斌二人惡搞《九龍城寨之圍城》中的角色，古天樂表示有留意該片，覺得拍得不錯好搞笑，指完全不會介意別人惡搞，認為都是因為角色好才會有人翻拍惡搞。講到早前他與粉絲舉行生日聚會時，古天樂抱起嬰兒，然後見到他喊即刻還給家長，引起熱議，對此古天樂表示這個行為好合理：「佢喊梗要畀返家長啦（幾時到你抱B？）唔知喎（明年？）你當我異形？可以單性繁殖。」

另外，周秀娜和王丹妮透露今次片中有多場對打戲，所以開拍前都有練拳，大爆開工第一日二人拍對打戲已經受傷，周秀娜更需要到醫院縫五針：「因為要赤手空拳，冇得用拳套，而且現場有其他道具，就畀張凳整到，佢鐵嚟嘅，搞到傷口爆開咗。」而傷勢較輕的王丹妮就腳踝流血。

至於胡子彤、張文傑和伍允龍繼《九龍城寨之圍城》後再度結緣，問到伍允龍今次是否再演大奸角？他就表示未知，因為劇本一改再改，不過今次新片中他會有打戲，又指早前因為腳傷耽誤了操肌，接下來會勤力訓練。胡子彤則表示自己近日瘦了，又透露片中會與飾演泰國拳手的演員對打，而張文傑就會和古天樂對打，問到他可敢出盡全力打古天樂？張文傑就表示會事前跟古天樂說聲，但若果要認真打都會打。