佘詩曼慘遭男演員片場欺凌　親爆事發經過

視后佘詩曼（阿佘）近年在內地發展得順風順水。早前，她在內地節目《令人心動的Offer6》中憶述做新人的時候，曾經被同劇演員欺負，自爆被欺負的時候最多只能忍三次，超過這個次數她便會出手。

節目中當提到工作中有沒有遇過一些不合時宜的爭吵，阿佘分享了做新人時的經歷，表示曾被同劇演員欺負：「我以前新人的時候肯定有其他演員會就是欺負你，譬如說反正指指點點，怎麼說你走錯位，擋住我的光甚麼甚麼，他都是在所有人面前說的，你甚麼甚麼，（有點給你展威風的感覺？）對，然後我就忍住，因為我是一個很冷靜的人，我不想影響到大家的進度、情緒，所有甚麼都不想，但是我會每個人給三次機會。那如果你再來的話，我就出手了。」

最終這位男演員超越了阿佘的底線，最終令阿佘忍無可忍，當場做起不滿的情緒，霸氣相向：「最後一次，他又這麼說，在很多人面前，然後拍完這場戲，我說你來，還記得是在外景的，然後我就拉到一旁，我說我每個人給三次機會，你已經用完了，你不要再這麼欺負我，我一定跟你鬥到底，因為我沒有錯的，我後面沒有眼睛，我擋住你的光你的鏡頭，我不是故意的，你可以好好說，你叫我站旁邊一點我可以的。」最後，這位男演員感到害怕，之後沒有再欺負佘詩曼了。