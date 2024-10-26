蕭正楠曹永廉開唱講爛Gag　馬國明獻聲掀高潮

藝人蕭正楠與曹永廉前晚假佛山舉行《BRO SHOW》演唱會，兩人又唱又跳兼大講爛Gag，現場觀眾反應熱烈，他們更邀得視帝好友馬國明擔任個唱嘉賓，三人合唱掀起高潮。

馬國明首先獨唱《發現》，他唱畢後笑言：「跟住落嚟我準備咗10首歌唱畀大家聽。」此時阿廉即時出來制止，並叫觀眾不要走，阿蕭補充說：「佢（馬國明）話準備唱10次《發現》畀大家聽。」阿廉續指很難邀請嘉賓，皆因四大天王都同期開騷，故此請不到四大天王，並拿馬國明開玩笑：「我哋請嘉賓係唔可以靚仔過我哋，又唔可以唱得好過我哋，其實真係好難，所以搵咗個早排冇工開嘅人。」

馬國明接口稱原本在無工開在家中數手指：「我話佢做佢哋個唱嘉賓，個消息一出，佢哋好受歡迎，開一百場唔定開一千場唔定，可能場場都係我做嘉賓，啲人驚我之後冇期，所以即刻book定我，電影、電視、廣告都搵我。」阿蕭坦言這個騷是兄弟班演出，揚言下次可以預馬國明，三人合體開演唱會，阿廉指在娛樂圈搵好兄弟難，但就好易找到好老婆，指着馬國明與阿蕭：「個個喺呢行又食又拎，正所謂喺果度食呢度咩架。」阿蕭即時反擊對方舊愛也是圈中人，大家實行互相傷害，馬國明則站在旁邊傻笑，場面爆笑！

馬國明接受訪問時大讚當晚氣氛好，榮幸能任個唱嘉賓，講到阿蕭提議三人開騷，他說：「我唔介意，我經常去賭場唱歌，我都唱45分鐘架，佢哋兩個拍檔得好好，我就隨緣啦！戥佢哋開心，祝佢哋成功大賣，開多好多場。」